Mitmachen und ein Leben gewinnen

Michael JUCHMES Künstler Jacques Schneider stellte am Mittwochabend in seinem Atelier im Bahnhofsviertel die neue Mitmach-Kunstaktion #WIN vor, die auf die Brustkrebsvorsorge und -früherkennung aufmerksam machen soll.

Jedes Jahr werden in Luxemburg knapp 3 000 neue Krebsfälle entdeckt. Davon entfallen rund 15 Prozent auf Brustkrebs, der immer noch zu den häufigsten Krebsarten im Land zählt und - laut einer Statistik aus dem Jahr 2014 - die häufigste Krebsart bei Frauen ist. Um die Heilungschancen zu erhöhen, sind Vorsorgeuntersuchungen und die Aufklärung der Patientinnen unabdingbar. Eine Tatsache, die auch viele Männer verinnerlicht haben - so auch Künstler Jacques Schneider. Der franko-luxemburgische Maler und Fotograf hat aus diesem Grund die Mitmach-Kunstaktion #WIN ins Leben gerufen, die gezielt auf die Krebsfrüherkennung und -vorsorge hinweisen soll.



um weitere Bilder zu sehen. Jacques Schneider begrüßte zur Vernissage in der KRItZEL FABRIK Gesundheitsministerin Lydia Mutsch ... Foto: Gilles Kayser ... die begeistert von den Ideen des Künstlers war. Foto: Gilles Kayser Auch die anderen Gäste belohnten Jacques Schneider mit Applaus ... Foto: Gilles Kayser ... und stellten ihm anschließend einige Fragen. Foto: Gilles Kayser Danach hieß es: die Aktion bekannt machen ... Foto: Gilles Kayser ... und selbst aktiv werden. Foto: Gilles Kayser Das ließ sich Gesundheitsministerin Lydia Mutsch sich nicht zwei Mal sagen ... Foto: Gilles Kayser ... und griff zu Stift und Papier. Foto: Gilles Kayser Zeichnungen sind ebenfalls erlaubt. Foto: Gilles Kayser Und zum Abschluss noch ein Erinnerungsfoto ... Foto: Gilles Kayser ... oder auch zwei ... Foto: Gilles Kayser ... und aller guten Dinge sind drei. Foto: Gilles Kayser Foto: Gilles Kayser Foto: Gilles Kayser

Den ganzen Oktober lang sammelt der Künstler, der sein Atelier namens KRItZEL FABRIK in der Rue Oliger im Bahnhofsviertel der Hauptstadt eingerichtet hat, Selfies, Fotografien, Zeichnungen und Texte von Außenstehenden, um daraus riesige Collagen zu fertigen, die als große Banderolen bedeutende Bauwerke und Denkmäler schmücken sollen.



Wer bei der #WIN-Aktion mitmachen möchte, kann seine Ideen einfach per E-Mail an info@3xvive.lu senden oder sich direkt an die KRItZEL FABRIK wenden.