„Mit Wolle arbeiten beruhigt“

Von Jean-Philippe Schmit



Eine Gruppe von 500 Strickerinnen, das „Collectif au Carré“, arbeitet derzeit an einer Kopie des Bildes „La Petite Histoire“ des luxemburgischen Malers Corneille Lentz (1879-1937). „Unser Ziel waren 5.000 gestrickte Quadrate. Über 23 000 haben wir schon erhalten“, sagt Camille Alexandre, Mitorganisatorin des Projekts. Jedes gestrickte Quadrat stellt später ein Pixel des fertigen Bildes dar. „Wir haben versprochen, dass jedes Stück genutzt wird“, so Alexandre weiter. Gemessen an der überwältigenden Resonanz wird ein Teil der Quadrate aber wohl im Rahmen anderer Projekte zum Einsatz kommen.

Im Jahr 2012 gründeten Camille Alexandre und Cristina Picco „Mamie et moi“, einen Verein, der Generationen zusammenbringen soll. Die gemeinnützige Organisation veranstaltet Ateliers, in denen die „Mamies“ ihr Wissen an jüngere Generationen weitergeben können. Das können Koch- oder Backrezepte sein oder auch Tipps zur Gartenpflege. Das Projekt mit dem Namen „Collectif au Carré“ stellt die Strick- und Nähkünste der „Mamies“ in den Vordergrund.

Auf andere Gedanken kommen

Es begann im Oktober 2020, als „Mamie et Moi“ den Aufruf startete, 5 x 5 Zentimeter große Quadrate in bestimmten Farbtönen zu stricken. „Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, trotz der momentanen Bedingungen etwas Gemeinsames zu schaffen“, erklärt Camille Alexandre. „Die Teilnehmer sollen auf andere Gedanken kommen.“ Ein paar Wollreste und zwei Stricknadeln, mehr braucht es nicht, um teilnehmen zu können. „Für ein Quadrat braucht es nur fünf Meter Faden“, so Camille Alexandre. „Das ist nicht viel.“

6 Stricken ist nicht nur etwas für ältere Personen - auch das zeigt das Projekt. Foto: Guy Jallay

Stricken ist nicht nur etwas für ältere Personen - auch das zeigt das Projekt. Foto: Guy Jallay Aktuell arbeitet die Gruppe daran, die Quadrate zu sortieren und zusammenzunähen Foto: Guy Jallay Ein Paar Wollreste und Nadeln - mehr braucht es nicht, um mitzumachen. Foto: Guy Jallay Die Gruppenzusammensetzung ist sehr divers, es machen sowohl junge als auch ältere Menschen mit - und sogar ein Banker ist dabei. Foto: Guy Jallay Aus den Vorlagen und den Quadraten soll am Ende das Bild eines luxemburgischen impressionistischen Künstlers werden. Foto: Guy Jallay Die Teilnehmer hoffen, alle gemeinsam bei der Vorstellung des Bildes am 29. April dabei sein zu können. Foto: Guy Jallay

„Je nachdem wie dick der Faden ist, ist so ein Quadrat schnell gestrickt“, meint Lotty, eine weitere Teilnehmerin. „Das schaffe ich in 15 Minuten.“ Die erste Phase des Projekts ist bereits abgeschlossen. „Von Oktober bis Dezember trafen wir uns zweimal im Monat in unserem virtuellen Café“, so Alexandre. „Auf Facebook werden wir regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht“, erklärt Monique, eine weitere Strickerin. Verabredungen für weitere Online-Treffen machen die Damen über das Terminfindungstool Doodle aus. Dann wird zusammen gestrickt.

„Es ist eine Gemeinschaftsarbeit“, stellt Lotty fest. „Doch jeder strickt für sich zu Hause.“ Monique hat 150 Quadrate vollendet. „Mit Wolle arbeiten beruhigt“, sagt sie. „Während des Strickens kann man gut Musik hören oder Geschichten erzählen.“ „Den Fernseher sollte man allerdings nicht einschalten“, ergänzt Lotty.

Die fertigen Quadrate wurden per Post eingesandt – unter anderem sogar aus Brasilien, Irland und Portugal – oder an einer von 40 Sammelstellen abgegeben. „Viele Seniorenclubs und Altenheime haben am Projekt teilgenommen“, erzählt Camille Alexandre. Die Sammelkisten, die in Altenheimen standen, seien besonders gut gefüllt gewesen. „Auf diesem Weg haben wir sogar über tausend Quadrate auf einmal bekommen.“

Nicht nur für ältere Personen

Stricken sei aber keine Beschäftigung nur für ältere Personen, betont der Verein. „Wir haben auch Quadrate aus Schulen und Jugendeinrichtungen erhalten“, betont Alexandre. Und bei der Mannschaft, die derzeit das Bild „La Petite Histoire“ zusammennäht, sei sogar ein Banker dabei. Die Teilnehmerschaft sei jedenfalls sehr divers.

Das ursprüngliche Vorhaben befindet sich aktuell in der zweiten Phase. Die Teilnehmer treffen sich in kleinen Gruppen im Citymuseum und nähen das Gemälde Pixel für Pixel zusammen. 500 Teilnehmer haben sich dazu angemeldet. „Wir organisieren halbstündige Ateliers, in denen immer vier Personen zusammenkommen“, erzählt Camille Alexandre. „Nach einer halben Stunde lüften wir gründlich und desinfizieren alles.“

„Wegen der Pandemie sind viele andere Aktivitäten ausgefallen“, erklärt Monique den Erfolg des Projektes. Ihre Gruppe arbeitet zudem an einem Spruchband. Sie setzen kleine Quadrate zusammen, die später zu einer „riesigen Botschaft“ zusammengenäht werden. Im Moment werden die Quadrate nach Farben sortiert und die einzelnen Teile aneinandergenäht. Am 29. April ist es dann hoffentlich soweit: Das 2,5 x 1 Meter große impressionistische Kunstwerk soll bis dahin fertiggestellt sein und im Citymuseum der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

