Mit Wissenschaft Zufriedenheit vorhersagen

Wissenschaftler der Uni Luxemburg wollen herausfinden, was ein gelingendes Leben ausmacht - und haben bereits erstaunliche Erkenntnisse.

„Wenn ich gewusst hätte, dass ...“ – so starten viele Sätze. Ihnen gemein ist, dass sie sich auf die Vergangenheit beziehen. Wenn ich in der Vergangenheit bereits eine spezifische Entwicklung vorausgeahnt hätte, hätte ich mich in dem einen oder anderen Bereich vielleicht anders entschieden. Soweit die Theorie. Allerdings besitzen die wenigsten Menschen eine Glaskugel für Hellseher – noch die entsprechenden Fähigkeiten.

Vorher schon wissen, was uns irgendwann einmal glücklich macht – was wie ein Traum klingt, ist Teil eines ambitionierten Projektes, das im Rahmen des „Institute for Advanced Studies“ (IAS) der Universität Luxemburg durchgeführt wird ...