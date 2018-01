(dpa) - Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (45, „Shakespeare in Love“) will den Fernsehproduzenten Brad Falchuk (46) heiraten. Die Oscar-Preisträgerin gab am Montag ihre Verlobung mit dem Schöpfer der TV-Serie „Glee“ bekannt, wie US-Medien berichteten. Der Sendung „Good Morning America“ teilte das Paar mit, dass sie „unglaublich glücklich“ seien, sich an diesem Punkt in ihrem Leben gefunden zu haben.



Auf ihrem Twitter-Account war dieser Tweet zu sehen:

Die beiden posieren eng umschlungen in einem Schwarz-Weiß-Foto auf der neuen Ausgabe der von Paltrow gegründeten Lifestyle-Zeitschrift „Goop“. Darin schreibe die Schauspielerin, dass sie mit Falchuk den für sie bestimmten Mann gefunden habe, wie der „Hollywood Reporter“ berichtet.

Für beide ist es die zweite Ehe. Paltrow war zuvor mit Chris Martin, Frontmann der britischen Rockband Coldplay, verheiratet. Die Eltern von zwei Kindern hatten ihre Trennung im Frühjahr 2014 bekanntgegeben. Falchuk hat aus einer früheren Ehe ebenfalls zwei Kinder.