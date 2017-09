(TJ) - Ein Zwei-Tages-Trip nach Luxemburg für 1640 Euro ist sicher kein ganz billiges Vergnügen. Dass es aber auch in Frankreich genügend zahlungskräftige Kundschaft gibt, die sich zwei Tage in Luxemburg etwas kosten lässt, zeigt das Angebot einer französichen Reiseagentur. Oder lag es etwa daran, dass der aus Luxemburg stammende Stgarjournalist Stéphane Bern als Reiseleiter engagiert wurde?

Die Reise findet Anfang Oktober statt.

Der Trip kam trotz des recht gesalzenen Preises gut an: Binnen weniger Tage waren die 35 freien Plätze ausverkauft. Daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass für die Anreise per TGV ab Paris noch einmal mindestens 95 Euro zusätzlich verrechnet werden, nichts ändern. Am 6. und 7. Oktober entdeckt also eine französische Reisegruppe , dass Luxemburg weit mehr zu bieten hat, als Banken.

Das Programm - das muss man zugeben - hört sich vielversprechend an. Der erste Tag ist der Hauptstadt gewidmet: Nach einem Besuch in der Philharmonie und dem Mudam, geht es nach einem Mittagessen in der Brasserie Guillaume in die Kasematten und ins Geschichtsmuseum der Stadt Luxemburg, bevor die Teilnehmer im Hotel Le Royal einquartiert werden.



Den Abend beschließt eine "Soirée" im Cercle Munster mit einer Konferenz über die großherzogliche Familie von Stéphane Bern.

Ausflug über Lande

Der zweite Tag führt die Reisenden nach Vianden, wo man dem Musée Victor Hugo und dem Schloss einen Besuch abstattet. Nach einem Privatbankett im Schloss begibt die Gruppe sich nach Ansemburg, um dort die Barockgärten des Schlosses anzuschauen. Der letzte Programmpunkt ist Schengen, bevor der TGV die Teilnehmer gegen Abend wieder nach Paris bringt.

Bekannter Reiseleiter

Organistaor Denis Plé konnte den bekannten Journalisten und Adelsexperten Stéphane Bern als "Reiseleiter" verpflichten. Bern besuchte als Kind regelmäßig seine Großmutter und ist dem Großherzogtum, wie er selbst sagt "mit dem Herzen verbunden". Der 53-Jährige besitzt ein Haus in Luxemburg und erlangte 2017 die Luxemburger Nationalität. In einem Interview sagte er, er möchte dazu beitragen, das Image des kleinen Landes im Ausland zu verbessern und für mehr Bekanntheit zu sorgen.

Ende 2016 ist sein Bildband „Mon Luxembourg“ erschienen. Es bringt dem Leser zahlreiche sehenswerte Orte des Landes näher. Bern ist zudem Chronist des "Luxemburger Wort"