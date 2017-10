(TJ) - Großherzog Henri besichtigte am Donnerstag im Südwesten Frankreichs, genauer gesagt im Ort Boulazac in der Dordogne die "imprimerie du Timbre". Der Staatschef war dort in Begleitung des französischen Starjournalisten und Adelskenner Stéphane Bern, um sich ein Bild von Druck und Herstellung einer Serie von drei Briefmarken, die in einer Auflage von 150.000 Exemplaren bestellt worden waren, zu machen. Darüber berichtete am Donnerstag die Online-Ausgabe von "Sud-Ouest"

Auf den Marken sind Medaillen der drei wichtigen nationalen Verdienstorden Luxemburgs, "Médaille du mérite civil et militaire d’Adolphe de Nassau", "Médaille de l’ordre du mérite du Grand-Duché du Luxembourg" und "Médaille de l’ordre de la Couronne de chêne" zu sehen. Die Briefmarken sollen ab dem 5. Dezember in den Postfilialen in Luxemburg verkauft werden.