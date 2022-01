Mit „Paro“ gegen Stress und Angst

Therapieroboter in Esch/Alzette

Foto: Alain Piron

Der in Japan entwickelte Roboter „Paro“ ist vor allem in der Patientenbetreuung in Pflegeeinrichtungen im Einsatz. Als Vorbild für die Gestaltung diente ist eine Baby-Sattelrobbe.