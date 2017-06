(mk) - Sofia Coppola, die bei den 70. Filmfestspielen in Cannes eine Palme als beste Regisseurin gewann, ist auch die Muse von Cartier und sogar in der kreativen Gestaltung für das Juwelierhaus tätig. Jüngst drehte sie einen Clip für das Uhrenmodell „Panthère“, das in diesem Jahr im aufgefrischten Look in mehreren sportlich-eleganten Varianten und Joaillerie-Ausführungen erscheint. Der Spot hat nun in Los Angeles Premiere gefeiert.









Bild- und Lichtgebung sind angehaucht von den 80er-Jahren. Dies kommt nicht von ungefähr. „Ich liebe die 'Panthère'. Sie ist ein Schmuckstück, das man tags wie nachts tragen kann, und ich war glücklich, einen Film zu machen, der die Aura festhält, die sie mir vermittelt. Als die Uhr 1983 herauskam, gab es so viele tolle Filme, und ich liebe die Stars dieser Zeit. Ich erinnere mich an die glamourösen Frauen, die eine solche Uhr trugen“, berichtet Sofia Coppola. „Es war eine sehr stilvolle Ära, und es ist schön, eine moderne Interpretation zu liefern. Die 'Panthère'-Frau ist elegant, raffiniert, sexy und hat Humor. Ich glaube, sie ist eine Europäerin, die viel reist, und so haben wir die Story darauf ausgerichtet.“





Man habe ein paar Tage lang in Los Angeles gedreht, an tollen Locations wie der Union Station, im Nachtclub Giorgio's, einem Hotel in Hollywood und in der Fox Residence.





Zur Besetzung gehört unter anderem die australische Schauspielerin Courtney Eaton, die sich in dem Werbefilm mit Freunden in einem Club trifft. „Es war toll, in L.A. mit einer so talentierten Crew zu arbeiten. Wir haben die Atmosphäre geschaffen, die ich mir vorgestellt hatte“, so die zufriedene Regisseurin.