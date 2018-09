Der großherzogliche Palast öffnet im Sommer seine Tore für Besucher. Auch am Mittwochnachmittag schritten einige Neugierige durch die Räumlichkeiten – mit einer ganz besonderen Begleitung: Großherzogin Maria Teresa.

Mit der Großherzogin im Palais

Zunächst einmal ein Gruppenfoto: Großherzogin Maria Teresa stellt sich mit einem Lächeln zwischen die 17 Besucher, darunter drei Kinder, die sich im Palais zu einer Führung eingefunden haben. Die Monarchin, deren Wurzeln auf Kuba liegen, ist heute ihr Guide im großherzoglichen Palast, dem Arbeitsplatz der großherzoglichen Familie.



Waffensaal, Ehrenhalle, das Büro des Großherzogs, der Kartenraum, der gelbe Salon und das Speisezimmer: Die Großherzogin führt die gespannten Gäste eine Stunde lang mit Erklärungen in Französisch und Luxemburgisch durch die prunkvoll ausgestatteten Räumlichkeiten, die eigentlich nur im Sommer, wenn die Familie verreist ist, für die Öffentlichkeit zugänglich sind.



Die Großherzogin spricht mit Begeisterung über die Kunstwerke, die in jedem Raum zu finden sind. Foto: Chris Karaba

Auch den Gebäudeteil, in dem Staatsgäste wie etwa das belgische Königspaar nächtigen, darf die Gruppe besichtigen. "Eigentlich zeigen wir diesen Teil nicht", erklärt die Großherzogin. "Aber es wäre schade, Ihnen dies vorzuenthalten."

Dekoration und Anekdoten

Mit Begeisterung spricht die adelige Fremdenführerin in jedem Raum über die eigentliche Bestimmung und über die Einrichtungsgegenstände. Auch ein Hinweis zu den Blumenarrangements darf nicht fehlen. "Ich liebe es zu dekorieren", berichtet die Großherzogin. "Und ich habe das Glück, mit wundervollen Gärtnern zusammenarbeiten zu können."

Groß und Klein hören der berühmten Hausherrin mit Begeisterung zu. Foto: Chris Karaba

Natürlich dürfen auch Anekdoten aus dem Leben am Hofe nicht fehlen. Eine kleine Tür, die von der Empfangshalle aus zu den Versorgungsräumen führt, lässt bei der Großherzogin eine ganz besondere Erinnerung aufleben. "Als mein Mann und ich frisch verheiratet waren, haben wir uns hier versteckt", berichtet sie mit einem Lachen. "Dann haben wir die Tür einen Spalt geöffnet, um zu hören, was bei der Führung durch den Palast erzählt wird."

Für einen weiteren Lacher bei den Gästen, die mit wenigen Ausnahmen auch Luxemburgisch sprechen, sorgt die Großherzogin mit der Geschichte über einen Gast, der bei einer Verneigung mit seinem Kopf der Tür des Aufzugs ungewollt zu nahe kam.



Gruppenfoto vor der Führung durch den großherzoglichen Palast. Foto: Chris Karaba

Kunst in allen Räumen

Die Monarchin unterhält ihre Gäste auch mit Detailwissen zu den verschiedenen Kunstwerken - Gemälde und Skulpturen aus allen Epochen, darunter auch eine Vielzahl von Portraits der amtierenden und früheren Herrscher. Im Kartenzimmer, wo an allen Wänden historische Zeichnungen angebracht wurden, hat die Großherzogin sogar ein Lieblingsstück untergebracht: eine Karte ihrer Heimat Kuba.



Zum Abschluss stellt nur einer der begeisterten Besucher eine Frage: Welcher Gast des Palais am meisten in Erinnerung geblieben sei. Die Großherzogin muss lange nachdenken. Die Begegnung mit Papst Johannes Paul II. sei ihr unter anderem gut in Erinnerung geblieben. "Wir wissen, dass es ein Privileg ist, all diese berühmten Menschen zu treffen", so das Abschlusswort der royalen Hausherrin, bevor sie sich mit einem Handschlag von allen verabschiedet.



Die Aktion "Guide for one day", die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, richtet sich vor allem an neue Bewohner des Großherzogtums, die mehr über Land und Leute erfahren möchten. Freiwillige führen Interessierte zu Orten, die ihnen am Herzen liegen. Auch Großherzogin Maria Teresa stellte sich mit Begeisterung als Guide zur Verfügung. Die beiden Führungen durch den Palais mit royalem Guide - am Mittwochnachmittag fand auch noch eine Führung in englischer Sprache statt - waren innerhalb von zwei Stunden ausgebucht.