(DS) - Viele Menschen zieht es in der Ferienzeit in exotische Gefilde. Nicht so Außenminister Jean Asselborn. Als beruflicher Vielflieger mag er es in den Ferien etwas ruhiger. Deshalb fährt er schon seit Jahren mit dem Fahrrad von seinem Heimatort Steinfort nach Südfrankreich: "Ich brauche das, als Ausgleich", erklärte Asselborn am Dienstag.



Am Montag hatte er, wie so oft, den knapp 2.000 Meter hohen Mont Ventoux bezwungen. In diesem Jahr zeigte sich der berühmte Berg in der Provence bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite. Es war die Königsetappe seiner diesjährigen Tour, die ihn von Luxemburg zunächst durch die Vogesen und dann über den Plateau de Langres ins Jura und nach Lyon führte. Von dort ging es dann weiter in die Alpen über den 2.326 Meter hohen Col de la Cayolle nach Nice an die Côte d'Azur und weiter durch den Luberon nach St. Saturnin.



1.400 Kilometer in 14 Tagen



Insgesamt legte Asselborn in 14 Tagen 1.409 Kilometer und 12.723 Höhenmeter zurück: "Einen Platten hatte ich zum Glück nicht, und auch das Wetter hat mitgespielt." Die Tour sei schon anstrengend, meint Minister Asselborn. "Ich war in diesem Jahr fast die ganze Zeit über alleine unterwegs und musste daher auch noch mein Gepäck mitschleppen. Nur an drei Tagen war ich in Begleitung meines Freundes Ed Kirsch unterwegs."



Die schwierigste Etappe war übriges nicht der Aufstieg zum Ventoux, sondern die Abfahrt vom Col de la Cayolle, wo ihm ein sehr heftiger Gegenwind zu schaffen machte.

Wie in den beiden Jahren zuvor, berichtete der Außenminister auch in diesem Sommer täglich auf Facebook über seine Tour.