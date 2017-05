(tom) - Der britische Fernsehschauspieler Geoffrey Bayldon ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren verstorben. Das melden übereinstimmend verschiedene britische Medien, unter anderem die BBC.



Nach seinem Militärdienst bei der Royal Air Force versuchte der 1924 im nordenglischen Leeds geborene Bayldon sein Glück als Schauspieler. Nach einer Ausbildung bei der britischen Schauspielikone Laurence Olivier und einer "seriösen" Karriere am Theater trat er auch in zahlreichen Fernsehserien auf, unter anderem in britischen Klassikern wie "Mit Schirm, Charme und Melone" oder "Simon Templar".



Bayldon war sogar für die Hauptrolle der späteren Kultserie "Doctor Who" im Gespräch, als ihm ein anderes Angebot dazwischen kam: Er spielte in 26 Folgen der gleichnamigen Serie den mittelalterlichen Magier Catweazle, der mitsamt seiner Kröte Kühlwalda versehentlich durch die Zeit reist und im Großbritannien des Jahres 1970 auftaucht.



Für Catweazle sind alltägliche technische Errungenschaften der Gegenwart, wie elektrisches Licht ("der Elektrik-Trick") oder das Telefon ("der Zauberknochen") Magie. Der Bauernjunge Harold versucht Catweazle zu verstecken, bis der eine Methode gefunden hat, in der Zeit zurückzureisen. In der Zwischenzeit lebt er in einem verlassenen Wasserturm, den er Schloss Saburak nennt.

Catweazle, eine Produktion der britischen Firma Independent Television, lief in Deutschland ab 1974. Der Zauberspruch "Salmei, Dalmei Adomei" hat sich ebenso in die Erinnerung des Publikums eingeprägt wie die Grimassen Catweazles beim Entdecken eines neuzeitlichen Alltagszaubers.



Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera war Bayldon auch ein gefragter Synchron- und Hörspielsprecher.