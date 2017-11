Interview: Manon Kramp

Am 26. November heißt es nicht nur „Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ – gesucht wird auch ein „Mister Luxembourg“. Es wird der erst neunte Vertreter seiner Art hierzulande sein. Im Vergleich zum Damenwettbewerb, dessen erste Miss bereits 1927 gekürt wurde, steckt die Wahl zum schönsten Mann Luxemburgs nämlich noch in den Kinderschuhen. Sead Destanovic aus Hoscheid-Dickt ist einer der Bewerber, die es in die engere Auswahl geschafft haben und am 26. November während der Show in Bad Mondorf gegeneinander antreten. Zurzeit absolviert der 20-Jährige seine 14e im „Lycée technique pour professions éducatives et sociales“ in Mersch und arbeitet an seinem Diplom als Erzieher. Wir haben den athletischen Kandidaten mit dem gewinnenden Lächeln gefragt, was ihn dazu bewegt hat, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen.

Sead Destanovic, Sie wollen „Mister Luxemburg“ werden. Was ist daran so erstrebenswert?

Ich beschäftige mich seit etwa zwei Jahren intensiver mit Mode und Fotografie, und es würde mich reizen, noch mehr in diesen Bereichen zu unternehmen. Die Teilnahme am „Mister Luxembourg“ könnte mir einige Türen in dieser Branche öffnen. Die Bewerbung selbst war allerdings eine sehr spontane Entscheidung. Eine Freundin hat mich dazu motiviert mitzumachen.

Wie lief das Casting ab?

Die Anmeldung zum Wettbewerb erfolgte übers Internet. Ich schickte ein paar Fotos und persönliche Infos ein und wurde nach einer ersten Vorauswahl zum eigentliche Casting eingeladen. Bei diesem gab es ein kurzes Interview mit Fragen über persönliche Vorlieben und Hobbys, ein Fotoshooting und wir mussten Probe laufen. Die Jury hat schließlich zehn Männer für die Show ausgesucht.

Hatten sich viele männliche Bewerber gemeldet?

Ja, in diesem Jahr gab es zahlreiche Kandidaturen. Viel mehr als beim letzten Mal. Die Zahl der Bewerberinnen war noch höher.

Erfordert der Wettbewerb eine spezielle Vorbereitung?

Oh ja! Die Männer trainieren viermal pro Woche. Montags dauern die Proben zwei Stunden, dienstags anderthalb und samstags sowie sonntags jeweils vier Stunden. Auf dem Programm steht vor allem die Choreografie, also wie wir tanzen oder uns bewegen.

Es wird also mehr verlangt, als nur über einen Catwalk zu laufen?

Ich hatte es mir ehrlich gesagt auch viel einfacher vorgestellt. Die Proben sind echt intensiv, machen aber trotzdem Spaß.

Was halten Ihre Freunde davon, dass Sie an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen?

Meine Kumpels unterstützen mich natürlich. Okay, ein paar Bekannte hänseln mich schon. Im Großen und Ganzen stehen meine Freunde und meine Familie aber voll hinter mir und voten jeden Tag auf der Webseite für „ihren Mann mit der Nummer zehn“. (lacht)

In den sozialen Netzwerken wird das Aussehen von Personen oft abfällig beurteilt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Auf Facebook und Instagram erhielt ich bisher nur positives Feedback. Aber unter einem Post habe ich auch schon Hate-Kommentare über den „Miss & Mister Luxembourg“-Wettbewerb entdeckt. Mir ist das egal. Ich mache das für mich und nicht für irgendwelche fremden Leute. Zudem weiß ich, wie der Wettbewerb abläuft, und dass es sehr professionell zugeht.

Negative Kommentare können sehr verletzend sein. Was raten Sie als angehender Erzieher jungen Menschen, die unter solchen Zuschriften leiden?

Am besten gar nicht darauf reagieren! Meistens sind die Menschen, die sich bösartig äußern, selber irgendwie schlecht dran. Sie versuchen dann einen sensiblen Punkt zu treffen, sei es aus Neid oder was weiß ich. Man sollte sich bloß nicht darauf einlassen und auf seine wahren Freunde und seine Familie hören.

Ist es nicht anstrengend, stets gut aussehen zu wollen?

Für mich ist es eigentlich kein Zwang, Wert auf mein Äußeres zu legen. Wenn man sich gut kleidet und seinen Körper pflegt, fühlt man sich automatisch auch wohler in seiner Haut. Aber das ist meine persönliche Einstellung, jeder Mensch sieht das anders. Bei diesem Wettbewerb gab es jedenfalls keine Vorgaben ob wir nun einen Bart oder keinen tragen dürfen, und wir mussten auch keine Norm erfüllen was Größe und Gewicht angeht. Es sind große, stämmige, muskulöse und schlanke Teilnehmer mit dabei. Halt ganz unterschiedliche Typen.

Bei reinen Frauen-Contests herrscht ja oftmals Zickenkrieg unter den Konkurrentinnen. Wie ist die Stimmung unter den männlichen Bewerbern?

Unter uns gibt es so etwas gar nicht. Unser Verhältnis könnte man fast als Bruderschaft bezeichnen. Wir verstehen uns echt gut und sind auch als Team zusammengewachsen. Es wird viel gelacht und – ja – die Stimmung ist einfach cool.

Die Titelanwärter müssen in drei verschiedenen Outfits auftreten ...

Ja, anfangs stellen sich alle zehn Kandidaten während einer gemeinsamen Tanzeinlage vor und defilieren anschließend in schwarzem Hemd und Jeans. Dann erfolgt die Auswahl der Top Fünf, die dann nochmals in Badehose und Smoking antreten dürfen.

Der angehende Erzieher will beweisen, dass die Teilnehmer eines Schönheitswettbewerbs mehr zu bieten haben, als nur gutes Aussehen.

Foto: Morris Kemp

Welchen Stil bevorzugen Sie privat?

Das hängt vom Anlass ab. Wenn ich ausgehe, mag ich es etwas eleganter, mit einem feinen Hemd oder Pullover und schicken Schuhen. Bin ich am Wochenende mit Freunden unterwegs, ist mir der Jogginganzug allerdings lieber.

Richten Sie sich nach bestimmten Vorbildern?

Nein, ich habe keine konkreten Vorbilder. Aber ich folge einigen Leuten auf Instagram, die mich inspirieren und deren Stil und Fotos ich mag. Ich finde ihre Lebenseinstellung interessant und schaue mir an, was sie essen um fit zu sein, und was sie so kaufen.

Fotos von sich im Internet zu posten ist eine Sache. Sich aber vor einem großen Publikum bei eine Live-Show zu präsentieren, eine andere. Haben Sie Lampenfieber?

Auf jeden Fall! Die Show wird wirklich beeindruckend und es werden gut sechshundert Zuschauer da sein. Das viele Proben hilft dabei, eine perfekte Choreografie abzuliefern. Doch selbst beim Training sind mittlerweile dreißig bis vierzig Beobachter anwesend und ich fühle, wie sich so langsam Druck aufbaut. Während des letzten Trainings kam sogar ein Coach vorbei, um uns spezielle Atemübungen zu zeigen, die dabei helfen, uns zu entspannen und den Stress zu bewältigen.

Was versprechen Sie sich von Ihrer Teilnahme und von einem Titel als „Mister Luxembourg“?

Anfangs war es wie gesagt nur eine spontane Idee, aber da ich jetzt schon mal dabei bin, wäre es schon schön zu gewinnen – oder wenigstens unter die ersten drei zu kommen. Ich möchte ja auch, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Ich glaube, dass ein solcher Titel mit helfen könnte, im Leben weiterzukommen, da man als „Mister Luxembourg“ viel reist, andere Kulturen kennenlernt und neue Erfahrungen macht. Zudem stärkt der Wettbewerb das Selbstwertgefühl – das Training mit Profis hilft da viel.

Wie sieht Ihre weitere Zukunftsplanung aus?

Zuerst werde ich natürlich meine 14e abschließen und als Erzieher arbeiten. Vielleicht schreibe ich mich aber auch zur Weiterbildung zum „Educateur gradué“ oder zum Lehrer an einer Universität ein. Mal sehen.