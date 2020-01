Miss und Mister Luxembourg: Die Qual der Wahl

17 Frauen und vier Männern kämpfen am Samstagabend um den Titel Miss und Mister Luxembourg 2020. Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

17 Frauen und vier Männern kämpfen am Samstagabend um den Titel Miss und Mister Luxembourg 2020. Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

(LW) - Es ist wieder so weit: Luxemburg sucht die Schönste und auch den Schönsten im ganzen Land. Wer tritt in die Fußstapfen von Mélanie Heynsbroek (Miss Luxembourg 2019)? Und wer nimmt wie Owen Hawel (Mister Luxembourg 2019) an der Seite der neuen Preisträgerin Platz?



Das Rätsel wird am 25. Januar in Bartringen gelöst: An diesem Tag stellen sich im Rahmen eines Galaevents 17 Frauen und vier Männer der professionellen Jury, in der unter anderem die noch amtierende Miss Luxembourg, Designer Auguste Forquin und Maria Pietrangeli (Chefredakteurin "Femmes Magazine") sitzen.

Das Gewinnerpaar darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro freuen. Und womöglich über einige interessante Abenteuer, wie etwa Mélanie Heynsbroek zu erzählen weiß: Sie nahm im Dezember an der Wahl zur Miss World in London teil.



Diese Schönheiten kämpfen in Bartringen um den Titel Miss Luxembourg 2020:

Und diese vier Herren wollen als Mister Luxembourg 2020 den Heimweg antreten:

