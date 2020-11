Miss Piggy: „Iss’ nichts, was du nicht hochheben kannst“

TV-Ikone Miss Piggy über ihr großes Showcomeback und simple Lebensweisheiten für alle, die ihr nacheifern wollen

Interview: Patrick Heidmann

Die Liste der prominentesten Schweine der Welt führt sie noch immer mit Abstand an, daran kann auch der rasante Aufstieg von Peppa Wutz nichts ändern. Und in Sachen Glamour macht Miss Piggy ohnehin niemand etwas vor. In der neuen Disney+-Show „Und jetzt: Die Muppets“ gibt die Ikone in der Rubrik „Lifesty(le) with Miss Piggy“ nun Einblicke in ihren Alltag als Promi-Schwein. LW-Mitarbeiter Patrick Heidmann konnte ihr per Videotelefonat ein paar Fragen stellen.

Miss Piggy, mit „Und jetzt: Die Muppets“ kehren Sie nach ein paar Jahren Bildschirm-Abstinenz ins Rampenlicht zurück ...