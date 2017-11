(mij) - Kaum zu glauben: Bereits im Jahr 1927 wurde die erste Miss Luxemburg gekürt. Die damalige Gewinnerin: Appolonia Kemp. Nun, 90 Jahre später, kämpfen wieder die schönsten jungen Frauen Luxemburgs um den Titel, den sie zwölf Monate lang tragen dürfen - und damit das Großherzogtum auch außerhalb der Landesgrenzen repräsentieren. Die Gewinnerin - und auch dem Gewinner des Titels "Mister Luxembourg", um den zwölf junge Männer buhlen - winken Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro sowie Coveraufnahmen für zwei luxemburgische Magazine.



Diese 20 Damen möchten "Miss Luxembourg" werden:

Diese zwölf Herren kämpfen um den Titel "Mister Luxembourg":

Die Krönung der Gewinner findet am Sonntag, dem 26. November, im Rahmen einer Galaveranstaltung im Casino 2000 in Bad Mondorf statt. Weitere Informationen rund um das Thema Misswahlen in Luxemburg und die große Abendveranstaltung in Bad Mondorf gibt's unter www.missluxembourg.com.