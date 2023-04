Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über Quotenregelungen, Diversität, das Gendern und gute Nachbarschaft.

Panorama 4 1 5 Min.

Neue Staffel „Doppelhaushälfte“

Milan Peschel: „Ich habe totale Sympathien mit Klima-Klebern“

Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über Quotenregelungen, Diversität, das Gendern und gute Nachbarschaft.

Interview: André Wesche

In der Comedy-Serie „Doppelhaushälfte“ teilten sich zwei denkbar unterschiedliche Familien ein Domizil im ländlichen Umfeld Berlins. Dabei standen Vorurteile, Missverständnisse, aber auch Aha-Momente auf der Tagesordnung. Nun setzt sich das turbulente Geschehen fort. ZDFneo bringt mit „Doppelhaushälfte – Staffel 2“ ab dem 9. Mai acht neue Folgen an den Start, die bereits ab 28. April in der ZDFmediathek verfügbar sind. Der vielseitige Schauspieler Milan Peschel (55, „Die Schule der magischen Tiere“) ist wieder als liebenswert-furchtbarer Proll-Nachbar Andi Knuppe zu erleben.

Milan Peschel, haben Sie sich auf das neuerliche Familientreffen gefreut oder waren Sie auch ein wenig besorgt, ob die neuen Drehbücher mit der ersten Staffel würden mithalten können?

Vor allem habe ich mich darauf gefreut. Sorgen vor der Zukunft und was sie mit sich bringt – und seien es neue Drehbücher – kenne ich eigentlich nicht. Ich beschäftige mich meistens mit der Gegenwart und lebe auch in ihr. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Außerdem habe ich die Macher kennengelernt und weiß, was sie da tun.

Zwei Familien bewerben sich um eine Doppelhaushälfte. Andi Knuppe (Milan Peschel, r.) lädt zur Hausbesichtigung. Foto: ZDF und Antonio Paladino

Wo sehen Sie die Stärken der Serie?

Ich glaube, die allergrößte Stärke ist, dass wir zeigen, dass miteinander reden und Kommunikation zwischen sehr unterschiedlichen Individuen doch auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Lebensform ist. In Zeiten, in denen sich jeder in seine kleine Miniblase zurückziehen kann, findet das immer weniger statt. In diesem Mikrokosmos der Doppelhaushälfte geht es gar nicht anders als über Kommunikation.

Wir reden viel zu wenig über Gerechtigkeit, egal, ob politische oder ökologische.

Die neue Staffel greift wieder viele brandaktuelle Themen auf. So bekommt der eher ungeeignete Knuppe junior einen Praktikumsplatz, um die Diversitätsquote des Unternehmens zu erfüllen. Was halten Sie von Quotenregelungen in Kunst, Politik und Wirtschaft?

Teilweise finde ich es ganz gut, dass man sich selbst oder wir uns als Gesellschaft dazu zwingen, anderen eine Teilhabe zu ermöglichen. Ich finde aber, dass wir trotz allem am Thema vorbeireden. Letztendlich reden wir doch immer über Teilhabe an Macht. Wir reden viel zu wenig über Gerechtigkeit, egal, ob politische oder ökologische Gerechtigkeit. Wir stellen nie dieses kapitalistische System infrage. Heidi Kabel hat mal was sehr Schönes gesagt: „Feminismus hat sich dann durchgesetzt, wenn an den Machtpositionen auch unfähige Frauen sitzen und nicht nur unfähige Männer.“ (lacht)

Was halten Sie vom Gendern?

Teilweise ist das schon okay, aber man kann es auch übertreiben. Ich praktiziere es auch nicht so stark. Manchmal, aber eben nicht immer. Wer es machen will, soll es machen, aber man sollte die Leute nicht verurteilen, wenn sie es nicht machen. Ich kenne sehr viele Frauen, die genug Selbstbewusstsein haben, um zu wissen, dass sie auch gemeint sind, auch wenn nicht gegendert wird.

Eine neue Folge thematisiert zivilen Ungehorsam. Haben Sie Sympathien für die sogenannten „Klima-Kleber“ oder gehen deren Aktionen zu weit?



Ich habe totale Sympathien. Ich kann diese Verzweiflung total verstehen. Mir war auch schon vor ein paar Jahren klar, dass diese Aktionen weitergehen und extremer werden. Wir werden noch ganz andere Spielarten erleben. Leider. Das hier ist für mich noch gar kein Ökoterrorismus, überhaupt nicht. Das ist einfach die pure Verzweiflung.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) genießt das Wochenende auf ihre Art und Weise. Foto: ZDF und Max Preiss

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) genießt das Wochenende auf ihre Art und Weise. Foto: ZDF und Max Preiss Weil Andis (Milan Peschel) Sohn Rocco (Minh Hoang Ha) auf dem Nachhauseweg von älteren Jungs verprügelt wurde, trainiert er ihn nun in Sachen Selbstverteidigung. Foto: ZDF und Tilo Hauke Das erste sturmfreie Wochenende im neuen Zuhause droht für Theo (Benito Bause) aus dem Ruder zu laufen. Foto: ZDF und Max Preiss Rocco (Minh Hoang Ha) zeigt seinem Vater Andi (Milan Peschel) seine Verkleidung. Foto: ZDF und Antonio Paladino

Sind Sie als Jugendlicher in der DDR auffällig geworden?

Nein, ich bin nie auffällig geworden. Deswegen bin ich Schauspieler geworden, so konnte ich Auffallen zum Beruf machen. Als Schauspieler hat man immer den Schutz der Kamera und der Bühne. Das, was ich in den Filmen und im Theater tue, könnte ich nie im wirklichen Leben machen. (lacht) Um so zu agieren, bin ich viel zu schüchtern. Ich brauche diesen künstlichen Raum, den Raum der Kunst, um mich so zu verhalten.

Was können Sie über Ihre Wohnverhältnisse und Ihre Nachbarschaftsbeziehungen verraten?

Meine Nachbarschaftsbeziehungen sind eigentlich ganz gut. Ich habe lange in einem Haus gelebt, in dem meine Mutter mit uns gewohnt hat. Das war auch sehr schön. Hier auf dem Land, wo ich jetzt bin, habe ich eigentlich auch halbwegs gute Beziehungen zu den Nachbarn. Wir haben jetzt nicht so viele direkte Nachbarn wie in der Doppelhaushälfte. Das würde ich mir auch selbst nicht zumuten wollen. Aber ich glaube, dass ich ein sehr umgänglicher Nachbar bin. Ich mache auch die Musik leiser, wenn man mir sagt, sie sei zu laut. Ich bin sehr zufrieden.

Ich versuche, mich so zu verhalten, dass eine Zukunft möglich ist.

Nachbarschaftskonflikte beschäftigen die Gerichte wie kein zweites Problem.

Manchmal würde es helfen, wenn man einfach ein Bier zusammen trinken und sich gegenseitig zuhören würde. Ich glaube, die Frage, die sich Nachbarn immer stellen sollten, ist: „Warum kommen wir nicht miteinander aus? Was ist der Grund und ist es das wert?“

Wer wäre der Nachbar Ihrer Träume?

Der Nachbar meiner Träume? Ich habe eigentlich ganz gute Nachbarn. Das mit meiner Mutter, als wir im selben Haus gewohnt haben, war schon gut. So etwas könnte ich mir noch mal vorstellen. Ein Haus, wo nur ein paar Parteien drin wohnen, was eigentlich wie eine große WG ist, aber wo jeder seine eigene Wohnung hat, inklusive Küche, Bad und so weiter. Das wäre schon ganz schön: Familie, aber so, dass man sich aus dem Weg gehen kann.

Blicken Sie optimistisch in die Zukunft?

Tommy Schlesser: „Das Leben zu viert ist wunderschön“ Der luxemburgische Schauspieler spricht im Interview über seine neuen Einsätze im deutschen Fernsehen, das Familienleben und ein paar Pfunde zu viel.

(lacht) Jein. Man kann die Hoffnung teilweise schon verlieren. Aber wie gesagt, ich versuche, mich so zu verhalten und so zu leben, dass eine Zukunft möglich ist. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Aber ich glaube, nur, wenn man es schafft, im Hier und Heute zu leben, aufmerksam ist und auf eine Art unruhig bleibt, ist eine Zukunft für uns überhaupt möglich. Wenn man aber immer nur darüber nachdenkt, wie die Zukunft sein wird und man dadurch die Gegenwart verpasst, kann man die Zukunft auch nicht wirklich gestalten. Um eine Zukunft möglich zu machen, muss man sehr in der Gegenwart sein und versuchen, jetzt das Beste für uns draus zu machen. Uns würde es guttun, wenn wir sofort jeden CO₂-Ausstoß, soweit es geht, runterfahren würden.

Zur Person Milan Peschel wurde 1968 in Ost-Berlin geboren. Für seine Hauptrolle eines tumorkranken Vaters in dem Drama „Halt auf freier Strecke“ wurde er 2011 mit dem Bayerischen Filmpreis und 2012 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Peschel lebt in Berlin. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.