"Michelin Bib Gourmand 2021": Die Restaurantauswahl in Luxemburg

Nathalie RODEN Gaumenschmaus zum kleinen Preis: In der neuen Belux-Ausgabe des "Michelin Bib Gourmand" finden sich 15 Restaurants aus dem Großherzogtum, darunter ein Neuzugang.

Im Zuge der aktuellen Corona-Maßnahmen haben die Restaurants hierzulande zwar vorübergehend geschlossen. Doch weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, haben die Gastroexperten des renommierten Guide Michelin nun schonmal ihre „Bib Gourmand 2021“-Auswahl für Luxemburg veröffentlicht.

Der „Bib Gourmand“ listet Jahr für Jahr Restaurants auf, die kulinarisch anspruchsvolle Gerichte zu erschwinglichen Preisen anbieten. Ein Drei-Gänge-Menü darf dabei höchstens mit 39 Euro zu Buche schlagen.

Folgende 14 Gastronomiebetriebe im Großherzogtum konnten den Maßstäben der Restaurantkritiker in den vergangenen Monaten zum wiederholten Male gerecht werden:

Dahm (Erpeldingen)

Bonifas (Nospelt)

Brimer (Grundhof)

L'Atelier du Windsor (Luxemburg-Stadt)

Kamakura (Luxemburg-Stadt)

Two 6 Two (Strassen)

La Bergamote (Luxemburg-Stadt)

La Cantine du Châtelet (Luxemburg-Stadt)

Brasserie des Jardins (Luxemburg-Stadt)

Joël Schaeffer (Mertert)

Parc Le'h (Düdelingen)

Les Timandines (Ulflingen)

L'Ecuelle (Wilwerdingen)

K Restaurant (Huldingen)



Zum ersten Mal mit von der Partie ist außerdem das Restaurant Bistronome in Strassen, welches von den Verantwortlichen für seine kreative Interpretation traditioneller Küche gelobt wurde. Sie empfehlen den gegrillten Petersfisch an Oliven und die gebratenen Aprikosen an Rosmarin.

„Trotz eines besonders schwierigen Jahres haben es die Inspektoren des Guide Michelin geschafft, eine sehr schöne Auswahl an Bib Gourmand Restaurants zusammenzustellen“, freuen sich die Herausgeber laut Pressemitteilung. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es wichtig, jene Restaurants hervorzuheben, denen nach wie vor das Kunststück gelinge, Qualität zum kleinen Preis anzubieten.

