Michael Mittermeier: „Du musst mit Leib und Seele lustig sein“

Comedian Michael Mittermeier spricht im Interview über das Geheimnis seines Erfolges und die neue ARD-Show, die seinen Namen trägt.

Interview: Martin Weber

Er zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Comedians im deutschsprachigen Raum: Michael Mittermeier, der unverwechselbare Vollblutkomiker aus Bayern. Auch in seiner neuen Fernsehshow „Mittermeier!“, die am 4. Juli um 23.30 Uhr im Ersten startet, lässt es der 53-Jährige wieder krachen und macht sich in seiner unnachahmlichen Art über den Wahnsinn in der Politik und die Tücken des Alltags lustig. Die Bandbreite reicht dabei von Safer Sex bis Donald Trump.

Michael Mittermeier, Sie machen seit mehr als 30 Jahren Comedy – haben Sie eigentlich noch Lampenfieber? ...