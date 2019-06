Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender spricht im Interview über sein tägliches Sportprogramm, die Superhelden seiner Kindheit und im Alter auftretende Höhenangst.

Michael Fassbender: „Ich möchte mich spüren“

Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender spricht im Interview über sein tägliches Sportprogramm, die Superhelden seiner Kindheit und im Alter auftretende Höhenangst.

von Mariam Schaghagi

Michael Fassbender gilt als der neue „It-Actor“ Hollywoods. Ob „Shame“, „Prometheus“, oder den oscargepriesenen „12 Years a Slave“ – sein Spiel geht jedes Mal unter die Haut. Der Sohn eines Deutschen und einer Irin ist in der kleinen Stadt Killarney in Irland aufgewachsen, wo seine Eltern ein Restaurant führten. Die ersten Jahre als aufstrebender Schauspieler waren hart für ihn: In seiner Londoner WG war jahrelang eine Fensterscheibe kaputt. Bis Regisseur Steve McQueen das immense Talent und die Leidenschaft Fassbenders erkannte. Für dessen Film „Hunger“ magerte er auf 58 Kilo ab. Der nächste Regisseur, der anrief, war Quentin Tarantino, der ihn für „Inglorious Basterds“ anheuerte. Inzwischen sind auch Steven Soderbergh, Terrence Malick und Ridley Scott von ihm begeistert. Von dieser Woche an ist der 42-Jährige in „X-Men: Dark Phoenix“ als Superheld in den Kinos zu sehen.

Michael Fassbender, Ihr neuer Film „X Men: Dark Phoenix“ lebt von den Actionsequenzen. Mussten Sie dafür Extraschichten im Fitnessstudio einlegen?

Ich treibe gerne und regelmäßig Sport, auch wenn ich keine Actionfilme drehe. Deshalb musste ich mich nicht mühsam in Form bringen. Je älter ich werde, desto wohler fühle ich mich, wenn ich meinen Tag mit Sport beginne. Für diesen Film war die mentale Vorbereitung auf die Rolle wichtiger als die körperliche.

Treiben Sie so viel Sport, um den Kopf frei zu bekommen?

Auf jeden Fall. Bei vielen Besuchern im Fitnessstudio spielt natürlich auch die Eitelkeit eine Rolle. Für mich liegt der große Vorteil von Sport darin, dass ich mich einfach richtig glücklich fühle, wenn ich mich auspowere. Wenn man seine Komfortzone verlässt, setzt das Gehirn Endorphine frei. Es gibt also einen einfachen chemischen Grund, warum man sich nach dem Fitness so wohl in seiner Haut fühlt. Ich bin danach den ganzen Tag wacher und präsenter.

Gibt es einen anderen Sport, der Sie fasziniert?

Wenn ich in der Nähe eines Meeres bin, gehe ich zweimal täglich surfen, um mir den Kick zu holen. Muss ich aber viel reisen und für Interviews durch die Welt fliegen, achte ich immer darauf, zumindest ins Fitnessstudio zu gehen. Obwohl ich sie eigentlich ziemlich deprimierend finde.



Was missfällt Ihnen an den sogenannten „Muckibuden“?



Es ist einfach seltsam, dass dort jeder in seiner Ecke steht, rumhampelt und sein Programm durchzieht. Trotzdem gehe ich hin, um meinen Körper zu pushen. Ich möchte mich spüren. Wann immer es sich ergibt, gehe ich in Box-Kurse. Neben der Kraft trainieren sie auch die Koordination.



Halten Sie eine spezielle Diät ein?

Nein, zum Glück habe ich einen guten Stoffwechsel. Ich kann essen, was ich will. Schnitzel und Pommes frites sind kein Problem. Nur gegen Sellerie bin ich allergisch, den kann ich nicht essen.

Sie stehen für eine große Bandbreite von Figuren, von Shakespeares „Macbeth“ bis zum „X-Men“-Superhelden. Haben diese verschiedenen Rollen auch Gemeinsamkeiten?

(lacht) Ich glaube schon, dass gute Dramen, egal ob in Comics oder großer Literatur, Gemeinsamkeiten haben. Es geht um den Konflikt des Egos mit der Außenwelt. Die Umstände werden dramatisiert, aber die Tatsache, dass der eigene Wille und Ehrgeiz auf unüberwindbare Grenzen trifft, ist eine universelle Erfahrung. Das Wesen der Tragödie ist der tiefe Sturz des Egos und der eigenen Ziele im Angesicht der Realität. Das haben viele Charaktere, die ich spiele, gemeinsam. Wobei ich bisher noch nie so klar darüber nachgedacht habe.



Wann haben es Ihnen Superhelden angetan? Haben Sie schon als Kind Comics gelesen?

Nein, als Kind habe ich eigentlich gar nichts gelesen. (lacht) Meine Eltern wären froh gewesen, wenn ich ein Comic in die Hand genommen hätte. Ich war eher praktisch veranlagt. Ich habe mich hauptsächlich für Autos interessiert. Trotzdem hatte Superman für mich eine besondere Bedeutung: Ich besaß das Kostüm und habe seine Flugtechnik geübt, indem ich von der Couch gesprungen bin oder mitsamt Superman-Kostüm in den Pool „flog“. Mit meinem Cousin habe ich immer das Gleiche gespielt: Er war als Clark Kent verkleidet und ich habe mich als Superman hinter einem Busch versteckt. Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeikam, ist er in den Busch gesprungen und ich kam herausstolziert.

Dank der Spezialeffekte sieht es aus, als könnten Sie tatsächlich fliegen. Wie fühlt sich das an?

Das sind nicht nur Computertricks, ich wurde tatsächlich an Stahlseilen durch die Gegend geflogen. Es hat sich also fast so angefühlt, als könne ich schweben. Leider ist diese Form der Technik nicht besonders angenehm: Man hängt in sehr unbequemen Positionen schrecklich lange herum. Und: Mit zunehmendem Alter bekomme ich es mehr und mehr mit Höhenangst zu tun. Ich musste mir eine Methode zurechtlegen, um mit dieser unangenehmen Situation umzugehen.

Wie ist es Ihnen gelungen, sich von der Phobie zu befreien?

Ich habe mich dabei am Surfen orientiert: Wenn man in Gewässern schwimmt, von denen man weiß, dass Haie theoretisch vorkommen können, darf man einfach nicht darüber nachdenken. Wenn ich also am Filmset an den Drähten hing, durfte ich nicht darüber nachdenken, ob ich bei einem Sturz durch technisches Versagen gleich sterbe oder mir nur beide Beine und die Hüfte breche. Solche Gedanken müssen in dem Moment unterbunden werden. Ich versuchte, auf den Horizont zu achten und das Gehirn auszuschalten.