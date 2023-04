Sie ist bereits die vierte Lateinamerikanerin in Folge, die zur besten Köchin der Welt des Jahres 2023 gekürt wurde.

Mexikanerin Elena Reygadas ist die beste Köchin der Welt

Sie ist bereits die vierte Lateinamerikanerin in Folge, die zur besten Köchin der Welt des Jahres 2023 gekürt wurde.

(dpa) - Die Mexikanerin Elena Reygadas (46) ist von der Rangliste „50 Best“ zur besten Köchin des Jahres 2023 gekürt worden. In ihrem Restaurant „Rosetta“ in Mexiko-Stadt schlägt die Köchin einen Bogen von traditionellen mexikanischen Gerichten zu moderner mediterraner Küche. „Reygadas ist in ihre Rolle als Köchin mit globalem Einfluss hineingewachsen und gehört zu denjenigen, die sich am meisten dafür einsetzen, die Gastronomie in eine positive Richtung zu lenken und sie zu einem wichtigen Teil des Gesprächs über die moderne Kultur zu machen“, teilte die Jury am Dienstag mit.

Nach einem Studium der englischen Literatur lernte Reygadas zunächst am French Culinary Institute in New York und arbeitete dann bei dem italienischen Sternekoch Giorgio Locatelli in London. 2010 eröffnete sie ihr Restaurant in einem alten Stadt-Palais in Mexiko-Stadt, das zu den besten Restaurants Lateinamerikas gehört.

Zu ihren bekanntesten Gerichten gehören Kohl-Tacos mit Pistazien-Sauce, Süßkartoffel-Ravioli mit Matcha und Mais-Tamales mit geräucherter Sahne. „Reygadas erforscht die biologische Vielfalt Mexikos und die Jahreszeiten und setzt das in einem sich ständig weiterentwickelnden Menü um“, teilte „50 Best“ mit.

Reygadas ist bereits die vierte Lateinamerikanerin in Folge, die von der ursprünglich vom britischen Fachmagazin „Restaurant“ aufgelegten Rangliste zur besten Köchin der Welt gekürt wurde.

In den Vorjahren wurden die Kolumbianerin Leonor Espinosa, die Peruanerin Pía León und die mexikanisch-stämmige Amerikanerin Daniela Soto-Innes ausgezeichnet. „Dieser Preis ist für alle Frauen, die seit Tausenden Jahren in der Küche stehen und mich auf vielfältige Weise inspiriert haben“, sagte Reygadas.

