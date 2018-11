Kein Regen - und jetzt sind die Folgen unausweichlich: In der größten Stadt Lateinamerikas wurde das Wasser für drei Tage abgedreht.

Mexico City sitzt auf dem Trockenen

von Klaus Ehringfeld

Einer Megacity geht das Wasser aus. Zumindest einem großen Teil der knapp 23 Millionen Bewohner von Mexico City hat die Wasserbehörde Sacmex für drei Tage die Leitung abgedreht. Ein Versorgungssystem muss von Mittwoch bis zu diesem Samstag überholt und erweitert werden. Als die Wasserbehörde Mitte September ankündigte, der Millionenmetropole das Wasser abzustellen, setzte ein Run auf alles ein, was man als Behälter verwenden kann. Besonders gefragt: kleine Kanister und große Fässer. Der Preis für ein 100-Liter-Fass verdreifachte sich in der Zeit von 300 Pesos (13 Euro) auf 900 Peso. Phasenweise war Trinkwasser in Flaschen und größeren Kanistern in manchen Gegenden von Mexico City ausverkauft.



Wasser ist in der mexikanischen Hauptstadt ein ebenso knappes wie begehrtes Gut. Die Stadt ist zu groß, zu ungünstig gelegen und zu durstig, als dass eine reibungslose und nachhaltige Versorgung möglich wäre. Jeder Bewohner von Mexico City verbraucht, wenig umweltbewusst, mehr als 300 Liter pro Tag. In Luxemburg liegt der Pro-Kopf-Verbrauch hingegen bei rund 170 Litern.



Bis zu 1 500 Euro pro Monat



Wassermangel ist in Mexico City ein chronisches Problem. Vor allem in den armen Stadtteilen fließt schon seit Jahren wenig oder gar kein Wasser mehr aus den Hähnen. Dann bestellen die Menschen „Pipas“, Tankwagen, die Trinkwasser bringen. Zwischen 250 und 1 500 Euro monatlich geben Bewohner bestimmter Bezirke der Hauptstadt monatlich für eine Versorgung aus, die eigentlich die Stadt zu günstigen Tarifen zur Verfügung stellen sollte. In besonders knappen Monaten liefern die Tankwagen bis zu fünf Millionen Liter täglich.



Angesichts der Wassersperre schließen Restaurants, Fitnessstudios und Schönheitssalons und Schulen geben den Kindern Sonderferien. Verbände sprechen von Verlusten von umgerechnet über drei Millionen Euro in den drei Tagen für die Wirtschaft der Stadt. Aber die Reparaturen, für die die Sperrung erfolgt, sind notwendig, um die Versorgung der Megalopolis auch weiterhin zu gewährleisten. Das Versorgungssystem Cutzamala, das über 100 Kilometer von der Stadt entfernt ist, muss gewartet und erweitert werden. Die Anlage aus Flüssen, Stauanlagen, Pumpstationen und Aufbereitungsbecken soll eine zweite Leitung bekommen, über die künftig das Wasser nach Mexiko-Stadt gepumpt wird. Aber auch dann bleibt die Lage in der wachsenden Metropole weiter kritisch.