Vor einigen Wochen war darüber gerätselt worden, aus welchen „persönlichen Gründen“ Mesut Özil bei einem Europa-League-Spiel fehlte.

Mesut Özil zeigt neugeborene Tochter

Vor einigen Wochen war darüber gerätselt worden, aus welchen „persönlichen Gründen“ Mesut Özil bei einem Europa-League-Spiel fehlte.

(dpa) - Baby-Überraschung beim früheren Fußball-Nationalspieler Mesut Özil: Der 31-Jährige und seine Frau Amine haben am Montagabend auf ihren Social-Media-Kanälen ihre neugeborene Tochter gezeigt. „Gott sei Dank ist unsere Tochter Eda gesund auf die Welt gekommen“, schrieben beide zu einem Bild. Auf dem Foto hält Özil das kleine Baby im Arm und küsst seine Frau auf die Stirn. Zahlreiche Fans gratulierten den Eltern, darunter auch ehemalige Kollegen wie Lukas Podolski. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares.

Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi👨‍👩‍👧❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN🤲🏻

Amine & Mesut Özil🇹🇷🧿🤲🏻 pic.twitter.com/oElNb9dOeG — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020

Dass die beiden ein Baby erwarten, war zuvor nicht öffentlich bekannt gewesen - es war aber spekuliert worden, weil Özil bereits im Februar bei einem Europa-League-Spiel „aus persönlichen Gründen“ nicht auf dem Platz stand. Für viele Fans und Follower des Profis vom FC Arsenal kam die Baby-Nachricht trotzdem überraschend, Özil hält sich mit Informationen über sein Privatleben sehr zurück.

Özil und Amine, die Medienberichten zufolge in Schweden geboren und aufgewachsen ist und als Schauspielerin und Model arbeitet, sind angeblich seit 2017 ein Paar. Im vergangenen Juni heirateten die beiden, gefeiert wurde in einem Luxushotel in Istanbul. Aufregung gab es damals, weil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Trauzeuge bei der Hochzeit war. Auf den Hochzeitsbildern ist Özil mit seiner Frau und mit Erdogan und dessen Frau auf einer Empore vor dem Bosporus in Istanbul zu sehen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.