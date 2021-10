Messebesuch mit Guillaume und Stéphanie

Alles für die eigenen vier Wände gibt's derzeit in Kirchberg zu bestaunen. Das wollte sich auch das erbgroßherzogliche Paar nicht entgehen lassen.

(LW) - Außengestaltung, Inneneinrichtung, Bauen und Renovieren, Deko-Objekte, Antiquitäten, Kochen, Energie und, und, und - die Themenvielfalt, die sich derzeit Besuchern auf der „Home Expo“ bietet, ist groß. Kein Wunder also, dass die Messe, die am Sonntag ihre Türe schließt und damit auch die „Semaine Nationale de Logement“ abschließt, Gäste aus dem In- und Ausland anlockt, die sich über die verschiedenen Angebote informieren wollen.

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau, Erbgroßherzogin Stéphanie, beim Besuch der „Home Expo" in Kirchberg. Foto: Guy Jallay

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau, Erbgroßherzogin Stéphanie, beim Besuch der „Home Expo" in Kirchberg. Foto: Guy Jallay

Ob auch Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie einen Umbau des Schlosses in Fischbach ins Auge gefasst hat? Das glauben wir eigentlich nicht - trotzdem zeigten sich beide sehr interessiert am Freitagnachmittag an den verschiedenen Ständen in den Ausstellungshallen. Gemeinsam mit Henri Kox, dem Minister für Wohnungsbau und Innere Sicherheit, schlenderte das Paar mit sichtlicher Freude über die Messe.

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau, Erbgroßherzogin Stéphanie, beim Besuch der „Home Expo" in Kirchberg. Foto: Guy Jallay

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau, Erbgroßherzogin Stéphanie, beim Besuch der „Home Expo" in Kirchberg. Foto: Guy Jallay

Vielleicht wird das erbgroßherzogliche Paar auch in wenigen Wochen wieder bei der Luxexpo The Box vorbeischauen - trotz einer vollen Agenda: Am 6. und 7. November, kurz vor Guillaumes 40. Geburtstag, findet dort nämlich die Messe „Brocante & Antiquitäten“ statt. Eigentlich ein Muss für Bewohner von Schlossgemäuern ...

