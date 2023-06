Menschen, die am Meer leben, fühlen sich gesünder

Eine Studie hat die Zusammenhänge zwischen dem Meer und der eigenen geistigen und körperlichen Gesundheit untersucht und Erstaunliches herausgefunden.

Eine Studie hat die Zusammenhänge zwischen dem Meer und der eigenen geistigen und körperlichen Gesundheit untersucht und Erstaunliches herausgefunden.

Von Christian Satorius

Wer seinen Urlaub am Meer verbringt, der weiß, wie gut es tun kann, einfach nur aufs Wasser zu schauen, den Wellen zu lauschen, das Salz auf den Lippen zu schmecken und eine Brise frischer Seeluft in den Haaren zu spüren. Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf die geistige und körperliche Gesundheit.

Die Umweltpsychologin Sandra J. Geiger von der Universität Wien und ihre Kollegen haben die Zusammenhänge in einer aktuellen Studie, die Ende Mai 2023 im Fachjournal „ Communications Earth & Environment“ veröffentlicht wurde, genauer untersucht. „Wir haben uns angeschaut, ob Menschen, die am Meer wohnen oder sich häufiger dort aufhalten, angeben, gesünder zu sein“, sagt Geiger im Interview.

„Wir haben die Daten ausgewertet, die im Rahmen des von der EU-finanzierten Horizon-2020-Projekts ‚Seas, Oceans, and Public Health in Europe‘ erhoben wurden. Darin wurden 15.000 Personen in 14 europäischen Ländern (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich, Tschechien, Anm. d. Red.) und Australien zu ihrer Meinung über verschiedene Aktivitäten am Meer und deren Gesundheit befragt.“ Mit interessanten Ergebnissen ...

Es genügt, sich in der Nähe des Wassers aufzuhalten, um von den positiven Wirkungen zu profitieren. Dr. Mathew White, Universität Exeter

„Über alle 15 Länder hinweg zeigt sich, dass Menschen angeben, gesünder zu sein, wenn sie in der Nähe des Meeres wohnen oder sich am Meer aufhalten, unabhängig von Land und eigenem Einkommen“, resümiert die Wiener Umweltpsychologin. „Es ist erstaunlich, dass wir in allen 15 Ländern so einheitliche und klare Muster erkennen.“



Der Umweltpsychologe Dr. Mathew White von der britischen Universität von Exeter, der auch an der aktuellen Studie beteiligt war, geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, positive Wirkungen auf Körper und Geist würden sich nicht nur am Meer einstellen, sondern auch noch an anderen Orten, die mit dem Wasser zu tun haben: Auch Seen, Flüsse und Kanäle seien beispielsweise solche Orte, die er „Blue Spaces“ nennt, also „Blaue Räume“.



Im Zuge des interdisziplinären Projekts „Blue Health“ erforschte er zusammen mit Wissenschaftlern aus ganz Europa über mehrere Jahre hinweg die Auswirkungen derartiger „Blauer Räume“ auf die körperliche und geistige Gesundheit. In seinen Studien fand er unter anderem heraus, dass selbst kleinere „Blue Spaces“, wie etwa Bebauungen mit Springbrunnen, von Versuchsteilnehmern positiv aufgenommen wurden. „Man braucht nicht einmal nass zu werden, es genügt, sich in der Nähe des Wassers aufzuhalten, um von den positiven Wirkungen zu profitieren“, bilanziert White die Forschungsergebnisse.



Ursachen in der Evolution

Doch warum ist das so? Der amerikanische Meeresbiologe Dr. Wallace J. Nichols, der „Blaue Räume“ über Jahre hinweg erforscht hat, erklärt die Liebe zum Wasser mit der Evolution: „Unsere Ahnen entstammen dem Wasser. Der menschliche Embryo hat im frühen Entwicklungsstadium noch kiemenartige Strukturen und unsere ersten neun Lebensmonate verbringen wir im Fruchtwasser des Mutterleibes.“

Auch der bewusste Naturgenuss im Wald wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Foto: Shutterstock

Interessanterweise decken sich die positiven Effekte zum großen Teil mit denen des Waldbadens, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Wer die Natur ganz bewusst genießt und in sich aufnimmt, der ist glücklicher und entspannter, hat weniger Stresshormone im Blut und bessere Abwehrkräfte, haben zahlreiche Studien festgestellt. Ganz gleich, ob es sich dabei um „Grüne“ oder „Blaue Räume“ handelt.

Bei einem Aufenthalt am Meer spielen aber noch weitere gesundheitsfördernde Aspekte eine Rolle, wissen Mediziner. Die frische Seeluft ist relativ arm an Allergenen wie etwa Pollen, was natürlich Allergikern besonders zugutekommt. Dafür enthält sie aber feinste salz-, jod- und magnesiumhaltige Flüssigkeitströpfchen, die eingeatmet werden und so in den Nasen-Rachen-Raum, die Luftröhre und in die tieferen Atemwege vordringen. Diese feuchte und salzhaltige Luft kann den zähflüssigen Schleim in der Lunge verringern, wodurch die Atmung verbessert wird.



Die frische Seeluft eignet sich aber auch für Menschen mit Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis, denn das leicht entzündungshemmende Salz der Luft schlägt sich auch auf der Haut nieder und lindert den Juckreiz. Die blaue Version des Waldbadens hat es also in sich - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.



Waldbaden Die gesundheitlichen Vorteile des sogenannten Shinrin Yoku, auch Waldbaden genannt, sind durch eine ganze Reihe von Studien seit den 1980er-Jahren belegt. Wer die Natur bei einem Waldspaziergang ganz bewusst genießt, die frische Waldluft einatmet, dem Blattrauschen und dem Vogelgesang lauscht, dem geht es anschließend spürbar und messbar besser. In Japan und Korea empfehlen die Mediziner das Shinrin Yoku seit vielen Jahren zur Vorbeugung gegen Zivilisationskrankheiten wie etwa Stress oder Bluthochdruck. Durch das Waldbaden können Stresshormone im Blut signifikant gesenkt und das Immunsystem messbar gestärkt werden. Zudem lassen sich Blutzuckerspiegel und Blutdruck senken. Diese positiven Effekte auf die körperliche und geistige Gesundheit ließen sich in Studien auch noch mehrere Tage nach dem Waldbaden nachweisen.

