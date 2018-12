Schauspieler John Cena spricht im Interview über seine Karriere als Wrestlingstar und seine Arbeit vor der Kamera.

Panorama 1 4 Min.

Mensch und Maschine

Schauspieler John Cena spricht im Interview über seine Karriere als Wrestlingstar und seine Arbeit vor der Kamera.

Interview: André Wesche



Man mag einem Superstar der Wrestling-Szene mit gewissen Vorurteilen begegnen. WWE-Champion (WWE steht für World Wrestling Entertainment) John Cena zerstreut sie im Handumdrehen. Er betritt den Raum des Berliner Luxushotels lächelnd und trägt einen Maßanzug, der seine beeindruckende Physis kaschiert. Freundlich reicht er eine riesige Hand zur Begrüßung. Der 41-Jährige, der immer häufiger auch vor der Filmkamera steht, erweist sich als sehr eloquenter und bescheidener Interviewpartner. Im Action-Film „Bumblebee“, der die Vorgeschichte zur „Transformers“-Reihe erzählt und vom 26. Dezember an im Kino zu sehen ist, spielt John Cena den Lieutenant Jack Burns.

John Cena, sind Sie ein Fan der Transformers-Saga?

Vom ersten Teil war ich überwältigt. Er hat sich auf die enge Verbindung zwischen dem Jungen und seinem Auto konzentriert. In den nächsten Teilen wurden hunderte Charaktere etabliert. Die Action war gewaltig. Aber ich komme aus einem Geschäft, in dem Action und Erzählkunst miteinander einhergehen. Für mich hat den actionreichen Folgefilmen deutlich an Substanz gefehlt. In dieser Hinsicht ist nun „Bumblebee“ völlig anders.

Der Film fokussiert sich mehr auf bodenständige Werte wie Empathie und Freundschaft.

Genau! Man sieht zwar viele Transformer, und auch die gewohnte Action, aber man erhält einen viel tieferen Einblick in diesen einen Transformer. Ich denke, dort fängt eine Verbindung an. Man sieht Hayley (Steinfeld, die Hauptdarstellerin, Anm.d.Red.) und Bumblebee miteinander interagieren. Und man sieht Bumblebee mal als den stolzen Beschützer, aber manchmal auch wie ein ängstliches Kind agieren. Diese Momente der Schwäche und Verletzlichkeit sorgen dafür, dass man sich interessiert. Und dieses Interesse belebt diese Filmreihe wieder. Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie nach dem ersten Teil etwas weggedriftet sind, dann werden Sie diesen Film mögen.

Wie verstehen Sie Ihre Rolle in diesem Film?

Ich bin dieser Kerl mit der Sonnenbrille, der sehr stoisch aussieht. (zeigt auf das Filmplakat) Und ich entwickle aufgrund unserer ersten Begegnung sofort einen tiefen Hass gegenüber Bumblebee. Meine Figur sieht die Transformer als eine große Bedrohung, gegen die man sich um jeden Preis verteidigen muss.

Wie wichtig waren die 1980er-Jahre, in denen der Film angesiedelt ist, in Ihrem Leben?

Diese Zeit des Aufwachsens hat mich auf jeden Fall am stärksten geprägt. Die Kindheit und die Jugend sind die einflussreichste Zeit im Leben eines jeden Menschen. Zwischen meinem fünften und dreizehnten Lebensjahr gab es so viele neue Dinge zu erkunden, verschiedenste Spielzeuge, Styles, Erfindungen. Das Home-Gaming wurde erfunden. Die Atari 2600, der Nintendo 8 bit, die Transformers, also zwei Spielzeuge in einem. All diese Dinge waren sehr besonders und ich durfte mit ihnen aufwachsen.

Wollten Sie von klein auf im Mittelpunkt des Interesses stehen?

Dort wo ich herkomme, ist es sehr skurril, einen Job wie meinen zu haben. Ich hätte nie gedacht, Wrestling mal zu meinem Beruf machen zu können. Es macht mich umso glücklicher, dass ich es jetzt tatsächlich tun darf.

Wie sind Sie denn zum Kämpfen gekommen?

Mit sehr, sehr viel Glück. Eines Tages meinte ein Freund, dass ich wirklich wie ein Wrestler aussehen und auch immerzu über die WWE reden würde. Er hat mich zum Training eingeladen. Es war nicht so, als hätte er mir einen Job versprochen oder gar eine Bezahlung. Im Gegenteil, ich musste einem Kerl 5 000 Dollar für das Training bezahlen und wirklich hart arbeiten. Vielleicht bekäme ich dann ja ein Match vor fünf Zuschauern. Ich habe das durchgezogen und mich sofort verliebt.

Also hat der Film „The Wrestler“ mit Ihrer persönlichen Lebenswelt nichts zu tun?

Nein, denn die Geschichte von „The Wrestler“ handelt von einem Mann, der nicht weiß, wann er aufhören sollte. Es ist sein Hauptfokus, vor dem Publikum zu stehen, egal wie sehr sein Privatleben oder seine Gesundheit darunter leiden. Ich halte den Film „The Wrestler“ für sehr gut, aber ich sage immer, dass es eine sehr spezielle Interpretation ist. Die Hauptfigur hätte nicht unbedingt ein Wrestler sein müssen. Sie hätte auch ein Rockstar oder ein Fußballspieler sein können.

Muss eine Figur, die Sie verkörpern, nicht Ihrem Image entsprechen?

Nein, man sollte auch Dinge wagen, die einem Spaß machen. Mein Image in der WWE entspricht nicht unbedingt den Rollen, die ich annehme, auch nicht Agent Burns. Aber als ich das Skript von „Bumblebee“ gelesen habe, wollte ich unbedingt darin mitspielen.

Weihnachten und die Feiertage stehen vor der Tür, für viele eine entspannte Zeit. Sie allerdings haben gegen Ende des Jahres noch Kämpfe. Ist das eine Belastung für Sie?

Nein. Ich mache das nun seit 15 Jahren. Und ja, die Feiertage sind sehr stressig für uns. Wenn alle anderen Urlaub haben, geht es für uns erst richtig los. Ich liebe das, wir haben dann das beste Publikum. Viele Leute nehmen sich frei und sehen meine Show. Man hat weniger Zeit für das Weihnachtsessen und natürlich hätte ich gern beides, aber immerhin kann ich die Menschen sehen, die ich liebe.