Diese Artikel haben unsere Leser im Jahr 2022 am meisten interessiert - nach Themen gruppiert.

Panorama 11 Min.

Statistischer Jahresrückblick

Meistgeklickt und lange gelesen: 2022 auf wort.lu

Diese Artikel haben unsere Leser im Jahr 2022 am meisten interessiert - nach Themen gruppiert.

Es ist wieder an der Zeit: Bevor das Jahr vorbei ist, begibt sich die Redaktion daran, ihre Nutzerstatistiken für einen Jahresrückblick unter die Lupe zu nehmen. Diese Zahlen begleiten uns auf täglicher Basis und bestimmen unsere Arbeit. Hier ist - alle Jahre wieder - ein Einblick in die Themen, die für unsere Leser und damit auch für uns von großem Interesse waren.

1. Der Krieg gegen die Ukraine

Foto: Sibila Lind

Die Ukraine ist natürlich das Thema, das die Nachrichtenlage im Jahr 2022, oder besser seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges am 25. Februar, beherrschte. Wir haben uns an diesem Tag entschieden, einen Liveticker zu den Entwicklungen in der Ukraine aufzusetzen, den wir über mehrere Monate mehrmals täglich aktualisiert haben. Dieses „Langzeitformat“ mit schnellen Updates stieß auf großes Interesse. Aber auch einzelne, längere Artikel zum Thema kamen an, vor allem die, in denen klar wurde, dass der Krieg nicht auf die Ukraine beschränkt ist, sondern uns alle angeht - auch in Luxemburg:

2. Covid-19

Die Coronapandemie ist - in ihrem dritten Jahr - immer noch ein Nachrichtenthema. Auch hier lief noch über einen Zeitraum des Jahres unser Ticker zum Thema. Mittlerweile haben wir ihn allerdings pausiert und bilden das Thema wieder in einzelnen Kurznachrichten oder Artikeln ab. Für großes Interesse sorgten im Themenbereich Covid-19 vor allem am Anfang des Jahres die politischen Aspekte der Pandemie - etwa der Bericht über eine Anhörung von Impfkritikern in der Chamber oder ein Artikel über Schmähgesänge gegen Xavier Bettel anlässlich einer Impfgegner-Demo.

3. Elizabeth II

Ankunft von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf dem Flughafen Luxemburg. Das großherzogliche Paar empfängt die Gäste. Foto: Le Sibenaler/Photothèque de la Ville de Luxembourg

Am 8. September starb Königin Elizabeth II. von England im Alter von 96 Jahren. Ihre weltgeschichtliche Bedeutung bedarf keiner weiteren Erklärung. Auch hier entschieden wir uns für ein Tickerformat, um die Nachrichtenlage adäquat abbilden zu können, er lief bis zum offiziellen Ende des Staatsbegräbnisses am 19. September. Parallel dazu gab es Nachrufe und zahlreiche Hintergrundartikel. Auch in diesem Themenblock stießen vor allem die Beiträge mit Luxemburgbezug auf Interesse.

4. Verbrechen

Foto: Elena Arens

Verbrechen lohnt sich zwar nicht, die Berichterstattung darüber interessiert allerdings die Leute. Und so verwundert es nicht, dass einige unserer meistgeklickten Artikel unter diese Überschrift fallen - zum Beispiel der Bericht über den Mord an einem Ehepaar in Niederkorn oder der bislang ungeklärte Mordfall Diana S. im September. Aber auch außerhalb der Landesgrenzen spielten sich Verbrechen ab, die unsere Leser interessierten - ein Beispiel ist der Doppelmord an zwei Polizisten in Kusel in Rheinland-Pfalz am Anfang des Jahres.

5. Sport

AFP

Unsere beiden Liveticker, zu Luxemburger Fußballern im Ausland und zur Radsportsaison, konnten übers Jahr eifrig „Leserminuten“ sammeln. Auch hier sind die Ticker hauptsächlich für den schnellen Überblick gedacht. Tiefergehende Analysen und Berichte aus der Welt des Sports wurden aber auch gelesen. Einer der meistgeklickten Artikel hatte dabei weniger mit Sport zu tun: Der Leitartikel zur „Impfverweigerung“ von Tennisstar Novak Djokovic landete sehr weit vorne.

6. Lokales

20 Menschen sterben am 6. November 2002 durch den Fokker-Absturz. Foto: Guy Jallay

Lokalberichterstattung steht im Zentrum unserer Arbeit - weil sie im Zentrum des Leserinteresses steht. Zu den meistgelesenen Lokalgeschichten im abgelaufenen Jahr (sofern sie noch nicht unter „Verbrechen“ genannt wurden) gehörten der Rückblick auf die Flugzeugkatastrophe von Niederanven vor 20 Jahren, die verschiedenen Artikel über die Jugendgang „17 Antisistema“ und das Porträt einer Familie, die vor der Obdachlosigkeit steht.

7. Politik

Foto: Lex Kleren

Was waren die beherrschenden Themen in der Luxemburger Politik? Unsere Leser interessierten sich jedenfalls für die neuerlichen Vorwürfe gegen Europaparlamentarierin Monica Semedo, die Affäre um den Rauswurf des Meterorologen Jeff da Costa und der Rücktritt von Umweltministerin Carole Dieschbourg im Zuge der Gartenhaus-Affäre. Einer der am intensivsten gelesenen Artikel des Jahres ist Annette Welschs Geschichte „Wie sich das Rehazenter eines Patienten entledigt“.

Außerdem von statistischem Belang: Die Frage, was Luxemburger Beamte wirklich verdienen und Fred Keups beleidigende Äußerung gegenüber Wirtschaftsminister Franz Fayot während einer Chamberdebatte.

8. Die berühmte „bunte Mischung“

Friedmunt Sonnemann steht am frühen Morgen vor seiner selbst gebauten Lehmhütte. Sie steht im Wald bei Longkamp nahe der Mosel. Foto: Harald Tittel/dpa

Es hat sicher mit der weltpolitischen Großwetterlage zu tun, ist aber gleichzeitig weit entfernt davon: Unser Bericht über den „Einsiedler“ Friedemunt Sonnemann, der rund 50 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt seit mehr als 30 Jahren im Wald lebt, zählt mit Abstand zu den meistgelesenen Artikeln des Jahres 2022: „Mir fehlt es an nichts“.

Ebenfalls in diese Top-Kategorie fällt die Nachricht über Tommy Schlessers neue Rolle, der Bericht vom Strafverfahren gegen Starkoch Alfons Schuhbeck und ein Artikel zum Tod von Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins. Auch unsere Berichterstattung zum Nationalfeiertag (wieder via Ticker und einzelne Artikel) kam gut an.

Ein Themenkomplex, der auf großes Interesse bei der Leserschaft stieß, ist die Plagiatsaffäre Jingna Zhang vs. Jeff Dieschburg. Der erste Artikel dazu gehört zu den meistgelesenen im Kulturressort.

9. Immer beliebt: guter Service

Foto: Shutterstock

Klicks und Leseminuten macht man als online-Medium offenbar nicht nur mit „hot news“ oder exklusiven Geschichten - weit oben in unseren Rankings landeten auch dieses Jahr wieder Artikel, die Antworten auf praktische Fragen lieferten. Darunter zum Beispiel: „Was Sie 2022 an Steuergutschriften erhalten“ oder „Wie sich das Kindergeld ab Januar verändert“. Aber auch „Abseitsregel einfach erklärt“ und „Alle Gräbersegnungen an Allerheiligen 2022“ wurden gesucht und gefunden.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.