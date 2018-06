Der Muttertag gilt der Wertschätzung all dessen, was Mütter das ganze Jahr hindurch leisten. Unsere Leser sagen "Danke, Mama!"

Meine Mutter ist die beste, weil...

Nicole WERKMEISTER Botschaften zum Muttertag, die unsere Leser ihren Müttern schon immer sagen wollten.

...sie für uns gekämpft hat.

von Lisa und Kelly Britz

Foto: privat

Si ass déi onbeschreiflechste Persoun, well si ëmmer alles fir meng Geschwëster a mech gemaach huet. Si huet ëmmer gekämpft; mir haten et net ëmmer einfach, mee mir haten alles: Léift, Spillsaachen; si huet ëmmer eppes mat eis ënnerholl. No der Trennung vu mengem Papp si mir duerch Gerüchter fir ee Joer an de Foyer komm, a si hot nik opginn, eis rauszekréien. Vun der Famill krute mer gesot, eis Mamm hätt eis ëmmer den Dësch matgedeckt, obschonns mir jo nik do waren ... an dat ee Joer laang. Si géif alles fir eis maachen, an hire léschte Cent eis ginn. Nach all Chrëschtdag, Gebuertsdag an Ouschteren hate mir ee Geschenk.





... sie immer weiß,wie es mir geht.

von Lena Lux

Foto: privat

Meng Mamm ass besonnesch, net nëmme well si mech zu deem Mënsch gemaach huet, deen ech haut sinn, mee well hir Léift mech dozou bréngt, dass ech all Moien opstinn an dankbar sinn, dass et si gëtt. Ee Mammendag am Joer geet iwwerhaapt net duer, fir hir Merci ze soen, fir alles, wat si fir mech mécht. 365 Deeg am Joer investéiert si sech, si mécht d'Aarbecht vun eis all a si beschwéiert sech ni. Si ënnerstëtzt mech, wou se kann, a si gesäit ouni ze kommunizéieren, wéi et mir geet.







... sie mein Vorbild ist.

von Lena Back

Foto: privat

Meine Mutter ist nicht nur nett, schön, liebenswert und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, sondern auch hilfsbereit, stark, intelligent und absolut bewundernswert. Später, wenn ich erwachsen bin, möchte ich so werden wie sie. Sie unterstützt mich bei allem, und ich bedanke mich bei ihr für alles, was sie je für mich getan hat, und dafür, dass sie immer für mich da ist. Sie ist mein Vorbild und ich hätte mir keine bessere Mutter wünschen können.





... sie mich fröhlich macht.

von Noély Wiltzius



Foto: privat

Alle unsere Ferien liebe ich sehr, doch dich, beste Mama, liebe ich mehr. Du kochst immer Gutes für mich, und deshalb liebe ich dich. Auch wenn wir uns manchmal streiten, haben wir aber auch gute Zeiten. Du unterstützt mich überall und deshalb bist du die Beste im Weltall. Auch wenn ich manchmal schlecht gelaunt bin, ergibt mein Leben wegen dir aber noch Sinn. Ich hoffe du weißt, dass ich dich lieb, denn nur für dich schrieb ich dies.







... sie einen siebten Sinn hat.

von Jessica Heitz

Foto: privat

"Nothing is really lost until your mom can’t find it." Diesen Spruch habe ich vor kurzem auf einem dieser momentan angesagten Holzschilder gelesen, die es überall zu kaufen gibt. Erst musste ich schmunzeln, dann grinsen und lauthals lachen, denn meine Mutter sagt mir und meiner Schwester mindestens einmal die Woche, dass wir ohne sie aufgeschmissen wären, denn nur sie weiß, wo unsere abhanden gekommenen Sachen liegen. Seit über 20 Jahren sind wir nun von zuhause ausgezogen, aber Recht hat sie behalten. Wenn ich mal wieder was in meinem eigenen Haus verlegt habe, frag' ich einfach Mutti, denn durch ihren siebten Sinn, weiß sie wo es liegen könnte.





... sie ihre Flugangst für mich überwindet.

von Romy Wiesen

Foto: privat

Meng Mamm ass besonnesch an de gréisste Cadeau, deen ech op der Welt krut, well si ass ëmmer fir mech do. Si kacht a bakt mir alles, wat ech wëll. Si kacht mir d'Iessen de Weekend vir, fir dass ech an der Woch net op der Uni erhéngeren, a si mécht de ganzen Haushalt, fir dass ech et gutt hunn an net am Stot brauch ze hëllefen. Meng Mamm muss vill asteechen a villes maachen, wat si net gäre mécht, nëmme fir dass ech et gutt hunn. Si flitt souguer extra fir mech mat op New York, obwuel se Fluchangscht huet. Meng Mamm ass déi béschte Mamm op der Welt, déi alles fir hir Kanner mécht, fir dass déi zefridde sinn. De Bond zu menger Mamm ass eemoleg a mat sou vill Léift verbonnen, och wa mir net déi selwecht Hoerfaarf hunn.





...sie einfach immer da ist.

von Bettina Kersting

Foto: privat

Jeder Mensch hat einen ganz besonderen Bezug zu seiner Mutter, doch oft vergisst man das oder sieht es als selbstverständlich an, dass sie für einen da ist, und ist gar nicht mehr dankbar. Ich wohne mit meiner Familie auf einem Bauernhof... und auf einem Bauernhof ist immer was los. Meine Mutter hat keinen einzigen Tag Urlaub, da die Kühe immer gemolken werden müssen, die Tiere gefüttert und so weiter. So hat sie auch kaum Gelegenheit sich mal schick zu machen und auszugehen, sie sagt immer „ach ich brauche doch nichts!“ Doch Mama, Du brauchst auch mal etwas Schönes für Dich!