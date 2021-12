Andrea Sawatzki spricht im Interview über die neue Verfilmung eines „Familie Bundschuh"-Romans und über ihren Mann Christian Berkel.

Andrea Sawatzki im Gespräch

„Das Schreiben ist eine sehr einsame Arbeit“

Interview: Martin Weber



Bei dieser Sippe ist immer was los, und meistens liegen die Nerven sämtlicher Familienmitglieder blank: Die Komödie „Familie Bundschuh – Woanders ist es auch nicht ruhiger“ - zu sehen am 6. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF - ist die neue Adaption eines Sawatzki-Romans über den chaotischen Clan, der im Film seinen Wohnsitz von Berlin raus aufs Land verlegt und dabei sein blaues Wunder erlebt. Andrea Sawatzki spielt wieder die gestresste Hausfrau und Mutter Gundula Bundschuh, Axel Milberg ihren miesepetrigen Ehemann Gerald.

Andrea Sawatzki, der neue Film über die Chaos-Familie Bundschuh basiert auf Ihrem fünften Roman über die schräge Sippe. Erkennen Ihre Leser das Buch im Film wieder?

Auf jeden Fall. Die Story, dass die Bundschuhs vor dem Berliner Fluglärm aufs Land flüchten und sich dort ein neues Zuhause suchen, was sie in einem mehr als fragwürdigen Anwesen auch finden, wird so auch im Buch erzählt. Die Bundschuhs sind mal wieder in Not, und das kommt sowohl im Roman als auch im Film vor.

Denken Sie beim Schreiben der Bundschuh-Romane bereits an die Verfilmung?



Schon, weil ich beim Schreiben mittlerweile die Schauspieler vor mir sehe, die mich dann gewissermaßen durch den kreativen Prozess führen. Ich weiß, das klingt ein bisschen verrückt, aber die Figuren ziehen mich als Autorin hinter sich her – und das liegt ganz wesentlich daran, dass ich die Schauspieler vor Augen habe, wenn ich die Geschichten schreibe. Das war beim ersten Bundschuh-Roman natürlich nicht so, da gab es die Verfilmungen ja noch nicht.

Sie spielen die Hauptrolle der gestressten Familienglucke Gundula. Inwiefern haben Sie denn sonst noch Einfluss auf die Verfilmung genommen?

Es ist so, dass ich die Rechte an den Figuren habe und deshalb darauf aufpasse, dass sie in den Filmen nicht gänzlich in eine andere Richtung gehen als in den Romanen. Ich bekomme lange vor den Dreharbeiten die Drehbücher für die Filme zugeschickt und kann dann ein Veto einlegen, wenn mir was nicht passt. Das ist bisher aber noch kein einziges Mal vorgekommen, die Drehbuchautoren sind alle Bundschuh-Fans und wollen die Filme dann schon möglichst eng an der Romanvorlage entlang umsetzen.

Würde es Sie reizen, auch mal selbst ein Drehbuch zu schreiben?

Schon, aber ich glaube, ich könnte es nicht. (lacht) Ein Drehbuch für einen Film zu schreiben ist doch eine ganz andere Arbeit als ein Roman. Ich finde, das ist extrem schwer, und da würde ich mich erst mal nicht rantrauen. Ich überlasse die Drehbücher lieber den Profis.

Wie ist das bei den Dreharbeiten: Diskutieren Sie mit dem Regisseur schon mal über die Umsetzung einer Szene?



Nein, gar nicht, aus der Regiearbeit halte ich mich total raus. Im Gegenteil: Ich brauche als Schauspielerin Regisseure, die mich in eine bestimmte Richtung führen, und das ist auch bei der Rolle der Gundula Bundschuh nicht anders. Ich bin bei Filmen auf einen Regisseur angewiesen, der mich durch die Geschichte führt, weil man ja selber nicht von außen auf sich gucken kann.

Bei den Bundschuhs geht es immer ganz schön chaotisch zu. Inwieweit fließen eigene familiäre Erfahrungen beim Schreiben mit ein?



Natürlich spielen eigene Erinnerungen eine Rolle, zum Beispiel an die Zeit, als die eigenen Kinder noch kleiner waren. Aber diese Erinnerungen werden natürlich nicht eins zu eins wiedergegeben, das ist in den Büchern alles total zugespitzt. Ich lasse in die Geschichten aber auch die Familienerlebnisse von Freunden und Bekannten einfließen. Ich beobachte wahnsinnig gern Menschen und höre ihnen auch gerne zu. Insofern ist das Schreiben ganz nah an der Schauspielerei dran, denn da geht es ja auch ums Beobachten, damit man sich Verhaltensweisen aneignen und sich in Situationen hineinfühlen kann.

Aber bei Ihnen zu Hause geht es schon harmonischer zu als bei den Bundschuhs, oder?



Unbedingt, aber ich habe ja auch keinen Gerald als Ehemann an der Seite. (lacht)

Sie haben vor ein paar Jahren mit dem Schreiben begonnen. Inwiefern hat es Ihr Leben verändert?



Ich würde sagen, es hat mein Leben auf jeden Fall bereichert. Ich hätte auch nie erwartet, dass daraus eine erfolgreiche Fernsehreihe entsteht. Es ist auch schön, mit den Bundschuh-Romanen immer wieder auf Lesereise zu gehen und zu sehen, wie die Fangemeinde wächst. Es ist toll, die Leute mit den Geschichten mal aus ihrem Alltag zu reißen, ihnen in gewisser Weise aber auch einen Spiegel vorzuhalten.

Wer sind denn Ihre Leser?



Zu 80 Prozent Frauen, die meisten davon wohl in meinem Alter. Zu den Lesungen kommen Frauen mit ihren Müttern, aber auch mit ihren Kindern. Die Bundschuhs sind generationenübergreifend. Aber tatsächlich sind etwa 20 Prozent der Besucher Männer.

Hauptsächlich Männer, die ihre Frauen begleiten?



Sawatzki: Nicht nur, es kommen tatsächlich auch Männer allein. Die haben die Bücher offensichtlich gelesen, was mich natürlich umso mehr freut. Die sind freiwillig da. (lacht)

Wenn Sie zwischen dem Schreiben und der Schauspielerei wählen müssten: Wie würden Sie entscheiden?



Ich würde mich für die Schauspielerei entscheiden. Das Schreiben ist doch eine sehr anstrengende und vor allem einsame Arbeit. Es gibt Tage, an denen fällt einem partout nichts ein, und welche, an denen man keine Zeit findet, sich mal ruhig in die Ecke zu setzen, um was zu schreiben. Die Schauspielerei dagegen ist meine Leidenschaft, hier kann ich mich austoben, ausprobieren, am Leben bleiben.

Ihr Mann Christian Berkel ist ebenfalls Schauspieler und Schriftsteller. Stimmt es denn, dass er im Arbeitszimmer schreibt und Sie in der Küche?



Das stimmt, er bevorzugt das Arbeitszimmer. Ich dagegen schreibe tatsächlich gerne am Laptop in der Küche, aber nicht nur. Ich wandere gern durchs ganze Haus und suche mir ein Plätzchen aus. (lacht) Ich kann überall schreiben. Ich stecke mir einfach Ohropax in die Ohren und kann dann für ein paar Stunden abtauchen.

Zeigen Sie sich gegenseitig Ihre Texte?

Nein, während des Schreibprozesses nicht. Wir zeigen uns unsere Texte erst, wenn der Lektor schon drübergeguckt hat und die letzte Fassung vom Verlag abgenickt worden ist.

Mag Ihr Mann die Bundschuhs?



Ich denke schon, er hat jedenfalls noch nie was Negatives über sie gesagt. Und er lacht oft, wenn er die Geschichten liest.

Warum spielt er denn in den Filmen nicht mit?



Das wollte er nicht. Ich hatte ihn zwar für die Rolle des Ehemannes Gerald im Auge, aber er hatte dann die Sorge, dass man uns mit den Bundschuhs zu sehr vergleicht. Es ist schon besser, dass Axel Milberg die Rolle spielt, und er macht das ja auch ganz toll.

Zur Person: Andrea Sawatzki kam 1963 im bayerischen Kochel am See zur Welt. Nach dem Schauspielstudium arbeitete sie zunächst am Theater und übernahm kleinere Filmrollen, ehe sie 1997 mit dem Kinofilm „Die Apothekerin“ ihren Durchbruch hatte. Endgültig bekannt wurde Sawatzki als überspannte Kommissarin Charlotte Sänger im „Tatort“ aus Frankfurt, die sie von 2002 bis 2010 an der Seite von Jörg Schüttauf verkörperte. Seit ein paar Jahren ist Andrea Sawatzki auch als Schriftstellerin erfolgreich, ihre Romane über die Familie Bundschuh sind Bestseller. Die 58-Jährige ist mit dem Schauspieler und Schriftsteller Christian Berkel verheiratet, das Paar hat zwei Söhne und lebt in Berlin.

