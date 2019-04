Der „QTrobot“ des luxemburgischen Start-ups LuxAI soll Therapeuten bei ihrer Arbeit im Umgang mit autistischen Kindern unterstützen.

Mein Freund, der Roboter

Der „QTrobot“ des luxemburgischen Start-ups LuxAI soll Therapeuten bei ihrer Arbeit im Umgang mit autistischen Kindern unterstützen.

von Jessika Maria Rauch



Autisten gelten einerseits häufig als überdurchschnittlich intelligent, andererseits gestaltet sich ihr Alltag mit vermeintlich einfachen Aufgaben nicht selten schwierig für sie selbst und für andere. So nehmen sie zum Beispiel alles Gesagte wörtlich, können den persönlichen Raum fremder Menschen schwer einschätzen und neigen zu motorischer Unruhe. Am Dienstag war der 12. internationale Welt-Autismus-Tag, und auch in Luxemburg wurde auf die besonderen Menschen aufmerksam gemacht.

Die Europäische Kommission stellte gemeinsam mit dem Start-up LuxAI (AI steht für „Artificial Intelligence“, englisch für „Künstliche Intelligenz“) den „QTrobot“ vor, einen Roboter, mit dessen Hilfe autistische Kinder ihre Lern- und Aufmerksamkeitsfähigkeit verbessern können. „Vor allem Kinder brauchen eine besondere Betreuung, wenn sie an Autismus leiden. Unser Roboter unterstützt ihre Therapie als zusätzliches Medium dabei, dass sie mit Freude lernen können und so einen besseren Zugang zum ‚normalen‘ Leben finden. Das ist auch für unsere Gesellschaft insgesamt wichtig“, so Aida Nazarikhorram, Co-Gründerin von LuxAI.



Roboter sind weniger fremd

Die studierte Medizinerin lobt sowohl die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, die insgesamt 320 000 Euro in die Innovation der Jungunternehmer investiert hat, als auch mit der Universität Luxemburg: „Sowohl die Weiterentwicklung der Roboterplattform als auch die vielen Testläufe mit dem Prototypen, durch die wir den QTrobot perfektionieren konnten, wären ohne den Support von außen nicht möglich gewesen.“ Die Lerninhalte, Sprache und Mimik, mit denen der Roboter gespeist wurde, hat das Start-up gemeinsam mit praktizierenden Therapeuten entwickelt und in diversen Einrichtungen für autistische Kinder in Luxemburg, Deutschland, Belgien und Frankreich getestet.

„Wer in die frühkindliche Bildung und Fortbildung von Kindern mit Autismus investiert, kann deren Leben enorm verbessern. Das Problem ist, dass es zurzeit einen dramatischen Mangel an Pädagogen und adäquaten Therapien für diese lebenswichtige Unterstützung gibt,“ sagt der CEO und Gründer von Lux-AI, Pouyan Ziafati.

Da Therapeuten für die betroffenen Kinder zunächst Fremde sind, kann der Roboter hier eine Art Vermittlerrolle einnehmen, sie schneller und dauerhaft zum Mitmachen motivieren. Sie haben Freude bei der Lösung von Aufgaben, lernen spielerisch und effizienter. Nicht nur das Team um LuxAI, auch die Verantwortlichen der Europäischen Kommission sowie die Profis, die ihn bereits in der Praxis nutzen, sind ebenfalls davon überzeugt, dass QTrobot dazu beitragen kann, die Therapie autistischer Kinder wirksam und nachhaltig zu verändern.



Berührungsängste überwinden: Autistische Kinder sollen vom therapeutischen Talent des Roboters – hier mit „Ziehvater“ Pouyan Ziafati – profitieren. Foto: Gilles Kayser

Juha Heikkilä, Leiter der Abteilung für Robotertechnik und Künstliche Intelligenz bei der Europäischen Kommission, betont, wie wichtig es der EU sei, in diese Technologien zu investieren. Der Bereich „Forschung & Innovation“ wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) mit insgesamt fast 80 Milliarden Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren (2014 bis 2020) bedacht. Das Gesamtvolumen des Investitionsplans für Europa (Juncker-Plan) betrug ursprünglich 315 Milliarden Euro. Er soll bis zum Jahr 2020 auf 500 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Jeder 100. Mensch ist Autist

Die Zahl der Autisten ist weltweit in den letzten Jahren gestiegen. Laut des internationalen Verbands „Autism Europe“ gibt es in Europa rund sieben Millionen Betroffene. Weltweit lebt einer von 100 Menschen mit einer Form von Autismus. Das Kanner- sowie das Asperger-Syndrom gehören zu den häufigsten Varianten.