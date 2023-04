Der deutsch-türkische über sein Comeback als verdeckter Ermittler und Evelyn Hamann, die ihn in den Neunzigern entdeckt hat.

„Mordach – Tod in den Bergen“

Mehmet Kurtuluş: „Meine Eltern waren großartig“

Der deutsch-türkische über sein Comeback als verdeckter Ermittler und Evelyn Hamann, die ihn in den Neunzigern entdeckt hat.

Interview: Martin Weber

Als „Tatort“-Kommissar Cenk Batu wurde er berühmt: Von 2008 bis 2012 spielte Mehmet Kurtuluş den verdeckten Ermittler, der in Hamburg auf Mörderjagd geht. Jetzt ist der deutsch-türkische Schauspieler in einer ganz ähnlichen Rolle zu sehen: Im zweiteiligen Thriller „Mordach – Tod in den Bergen“ (27. und 29. April, 20.15 Uhr, ARD) spielt der 51-Jährige den schweigsamen Undercover-Ermittler Cuma Ozan, der in einem Alpendorf den rätselhaften Tod einer jungen Frau aufklären muss und anfangs selber für den Mörder gehalten wird.

Herr Kurtuluş, zwei Grimme-Preise haben Sie schon gewonnen. Gibt es für den zweiteiligen Thriller „Mordach – Tod in den Bergen“ den dritten?

Darüber würde ich mich freuen, aber das kann man natürlich nicht sagen. Wenn wir die Zuschauer ausreichend unter Spannung halten, wird’s möglicherweise was. (lacht)

Sie haben in den Bergen in Südtirol gedreht. War’s schön?

Wunderschön. Wenn man an Extremorten wie im Hochgebirge oder in der Wüste dreht, bekommen diese Orte plötzlich ein Mitspracherecht: Sie nehmen dir Kraft, geben dir aber auch sehr viel Kraft. Die Dreharbeiten waren nicht nur psychisch, sondern auch körperlich herausfordernd, und die Alpen spielen in unserem Film fraglos eine Hauptrolle – denn auch der Drehplan richtete sich manchmal nach ihnen.

Evelyn Hamann war meine Mentorin.

Der BKA-Ermittler, den Sie spielen, erinnert an den Kommissar Cenk Batu, den Sie von 2008 bis 2012 verkörpert haben. Zufall?

Ein charmanter Zufall. Nach elf Jahren wieder die Rolle eines verdeckten Ermittlers angeboten zu bekommen, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut – Cuma Ozan lässt mit einem kleinen Augenzwinkern den Hamburger Tatort grüßen.

Vermissen Sie den „Tatort“?

Ich denke sehr gerne an die Zeit beim „Tatort“ zurück. Ich konnte nicht nur an der Entwicklung der Figur mitarbeiten, sondern auch an der Erzählweise der sechs Krimis. Diese intensive Zusammenarbeit mit dem NDR hat unheimlich Spaß gemacht.

Sie haben danach Kinofilme gemacht und im Ausland gedreht, waren aber im deutschen Fernsehen nicht mehr zu sehen. Warum nicht?

Das war keine aktive Entscheidung, sondern hat sich so ergeben. Man ist als Schauspieler ja in einer passiven Position und bekommt Filme angeboten. Man schafft sich die Arbeit nicht selbst, jedenfalls in den meisten Fällen. Man schaut sich die Angebotslage an und trifft seine Entscheidungen. Dann fließt die Karriere einfach weiter.

Was hat Sie an „Mordach“ überzeugt?

Als ich gehört habe, dass Roland Suso Richter, mit dem ich vor vielen Jahren auch beim Zweiteiler „Der Tunnel“ zusammengearbeitet habe, das macht, war ich sofort begeistert. Die Geschichte aus seinen Augen zu erzählen, das versprach höchst spannend zu werden. Wir haben uns dann auch wahnsinnig über das Wiedersehen gefreut und gleich ein paar alte Geschichten ausgepackt. (lacht)

Stimmt es denn, dass Evelyn Hamann Sie in den Neunzigern entdeckt hat?

Frau Hamann war meine Mentorin. Ich hatte einen kleinen Auftritt in ihrer Serie „Adelheid und ihre Mörder“, und daraufhin hat sie mich für eine Theaterproduktion in Hamburg empfohlen – und wir standen gemeinsam auf der Bühne. Später wurde ich Schüler ihrer ehemaligen Schauspiellehrerin, Frau Anne Marks-Rocke.

Das war eine herrliche Zeit, es herrschte eine ungemeine Aufbruchsstimmung unter uns „Gastarbeiterkindern“.

Ihren Durchbruch feierten Sie Ende der Neunziger in Filmen von Fatih Akin. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Wir haben uns erst neulich privat getroffen, um zu hören, wie es dem anderen geht.

Wie erinnern Sie sich an das Gangsterdrama „Kurz und schmerzlos“, mit dem Sie 1998 beide bekannt geworden sind?

Das war eine herrliche Zeit, es herrschte eine ungemeine Aufbruchsstimmung unter uns „Gastarbeiterkindern“, die sich der Kunst verschrieben hatten. Wir sollten ja eigentlich alle etwas Ordentliches beziehungsweise Sicheres lernen und sind stattdessen zum Film gegangen. (lacht) Dieses Narrativ spielt bei „Kurz und schmerzlos“ eine ganz wichtige Rolle, das ist der Film hinterm Film, wenn Sie so wollen. Für uns Regisseure, Schauspieler oder Schriftsteller mit Migrationshintergrund brach eine neue Zeit an, und ich bin glücklich Teil dieser Familie zu sein, die in eine spannende Zukunft aufbrach.

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass Sie Schauspieler geworden sind?

Meine Eltern waren großartig. Sie haben mich voll unterstützt, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Mein Vater war Lehrer und vertrat die Philosophie, dass Kinder auf die Welt von morgen vorbereitet werden müssen – ob in der Schule oder zu Hause. Das habe ich immer bewundert und das ist mir und meinen beiden Brüdern auch zugutegekommen.

Sie sind Deutsch-Türke – was ist denn typisch deutsch an Ihnen?

Vielleicht meine Pünktlichkeit. (lacht) Pünktlich zu sein ist für mich einfach eine Frage des Respekts dem anderen gegenüber. Ich möchte nicht die Zeit eines anderen Menschen verschwenden.

Zur Person Mehmet Kurtuluş wurde 1972 im türkischen Uşak geboren und zog im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach Salzgitter. Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte er Ende der 1990er-Jahre in Filmen von Fatih Akin und bekam für die Rolle im Gangsterdrama „Kurz und schmerzlos“ seinen ersten Grimme-Preis. 2008 wurde er Nachfolger von Robert Atzorn als „Tatort“-Kommissar in Hamburg. Insgesamt sechsmal spielte Kurtuluş den verdeckten Ermittler Cenk Batu, für einen der Krimis wurde er mit seinem zweiten Grimme-Preis ausgezeichnet. Nach nur sechs Folgen hängte er die Rolle als „Tatort“-Ermittler an den Nagel, danach drehte er viel im Ausland. In Deutschland war er zuletzt im Kinofilm „Der junge Häuptling Winnetou“ zu sehen. Mehmet Kurtuluş war eine Zeitlang mit der luxemburgischen Schauspielkollegin Désirée Nosbusch liiert und lebt in München.

