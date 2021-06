Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Meghan und Harry geben Geburt ihrer Tochter bekannt

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor sei am Freitag in Kalifornien gesund auf die Welt gekommen, teilte das Paar am Sonntag auf der Internetseite seiner Stiftung mit.

„Lili“ ist nach ihrer Urgroßmutter, Ihrer Majestät der Königin, benannt, deren Familien-Spitzname Lilibet ist. Ihr zweiter Vorname, Diana, wurde zu Ehren ihrer geliebten verstorbenen Großmutter, der Prinzessin von Wales, gewählt", heißt es in einer Erklärung des Paares. Eine Sprecherin des Paares bestätigte der dpa die Geburt.

