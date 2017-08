(dpa) - Hacker haben den Bezahlsender HBO angegriffen und Berichten zufolge unveröffentlichte Folgen der Serien „Room 104“ und „Ballers“ sowie mutmaßlich das Drehbuch einer „Game of Thrones“-Folge gestohlen. Der Fall werde von der Polizei und Experten für Cybersicherheit untersucht, schrieb der HBO-Vorsitzende Richard Plepler demnach am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Die vierte Folge der siebten „Game of Thrones“-Staffel soll diesen Sonntag erscheinen.

Plepler selbst machte keine Angaben zu den betroffenen Inhalten und schrieb lediglich von einem „gegen das Unternehmen gerichteten Cyber-Vorfall“. Bei diesem seien Betriebsinterna gestohlen worden, darunter auch aus dem HBO-Programm. „Jeder Eingriff dieser Art ist für uns alle natürlich störend, erschütternd und beunruhigend“, schrieb Plepler.

Die mutmaßlichen Täter behaupteten „Entertainment Weekly“ zufolge in einer E-Mail an Reporter, 1,5 Terabyte Daten gestohlen zu haben. Unveröffentlichte Folgen von „Room 104“ und „Ballers“ tauchten der Zeitschrift zufolge online auf. Die unveröffentlichten „Game of Thrones“-Folge mit dem Titel „The Spoils of War“ war vorerst nicht im Internet zu finden.



Kampf um Geheimhaltung



HBO kämpft seit Jahren damit, Handlungen neuer Folgen geheim zu halten und deren illegale Verbreitung vorab zu verhindern. In der fünften Staffel waren etwa vier Folgen vorab im Internet aufgetaucht, nachdem DVDs für Rezensionen an die Presse und Industrie-Insider verschickt worden waren. Das mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Drama war Mitte Juli in den USA in die siebte Staffel gestartet. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen.

Auch der Online-Streamingdienst Netflix war zuvor Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, als einige Folgen der Serie „Orange Is the New Black“ vor der eigentlichen Veröffentlichung im Juni im Internet auftauchten. Ein großer Hack der Film- und Fernsehindustrie richtete sich bereits 2014 gegen Sony, als Cyber-Kriminelle persönliche Informationen und E-Mails veröffentlichten.