Matthias Maurer: „So einen Job gibt es auf dem Boden gar nicht"

Astronaut Matthias Maurer spricht im Interview über seinen Werdegang, die spanndendsten Experimente im All und darüber, was er auf der Internationalen Raumstation am meisten vermissen wird.

Interview: Henning Bulka, Ulrike Ebner und Sarah Schött *

Bald ist es so weit: Matthias Maurer, Astronaut der European Space Agency (ESA), startet in Richtung Weltraum. Aktuell befindet sich der 50-Jährige in den Vorbereitungen, aber trotzdem hat der gebürtige Saarländer Zeit gefunden, um im Videointerview über seine Mission, seine Astronautenlaufbahn und die spannendsten Experimente im All zu sprechen. Matthias Maurer, haben Sie eigentlich Höhenangst? Es gibt ja angeblich Astronauten, die Höhenangst haben, etwa vor einem Bungee-Sprung ...