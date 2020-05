Am Freitagmorgen stattete Großherzog Henri in Begleitung von Innenministerin Taina Bofferding dem Lager des nationalen Rettungsdienstes CGDIS einen Besuch ab.

Panorama 14

Maskenverteilung: Großherzog besucht Lager des CGDIS

Am Freitagmorgen stattete Großherzog Henri in Begleitung von Innenministerin Taina Bofferding dem Lager des nationalen Rettungsdienstes CGDIS einen Besuch ab.

(LW) - Masken, Masken, Masken - in diesen Tagen sind sie nicht nur Lebensretter, sondern auch ein Must-have-Accessoire. Vom 25. Mai an erhält jeder Bürger 50 zusätzliche Einwegmasken, wie Xavier Bettel Anfang der Woche verkündete - für den Tag im Büro oder den Einkauf im Supermarkt. Zugeschickt werden sie jedoch nicht: Jeder Bürger erhält einen Gutschein, mit dem er seine Charge bei der zuständigen Gemeinde abholen kann.

Die Lieferung an die Gemeinden übernimmt wieder der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Dessen Lager in Mersch statteten am Freitagmorgen Großherzog Henri und Taina Bofferding, ihres Zeichens Ministerin für Inneres, eine Stippvisite ab, bei der sie einiges über die Arbeit der vielen Mitarbeiter erfuhren.



