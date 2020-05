Bunt, kariert, mit Parteilogo: Die Maskenvielfalt, die die Abgeordneten am Donnerstag vor dem Cercle Cité zur Schau trugen, ließ sich sehen.

Maskenschau vor dem Cercle Cité: Politiker bekennen Farbe

Bunt, kariert, mit Parteilogo: Die Maskenvielfalt, die die Abgeordneten am Donnerstag vor dem Cercle Cité zur Schau trugen, ließ sich sehen.

(SC) - Seit dem 18. April gilt in Luxemburg eine allgemeine Maskenpflicht an Orten, an denen der Mindestabstand von 2 Metern nicht gewährleistet werden kann. Um die Nachfrage zu decken, verteilten Gemeinden Einwegmasken an ihre Einwohner, während Hobbynäher ihre Nähmaschinen auf Hochtouren laufen ließen, um bunte, wiederverwendbare Varianten herzustellen.

Chamber debattiert Exitstrategie: Eigenverantwortung und Disziplin Premierminister Xavier Bettel informierte das Parlament am Donnerstag über die Exitstrategie. Die Debatte verlief äußerst sachlich. Es bleiben aber noch viele Fragen offen.

Bunt ging es am Donnerstag auch vor dem hauptstädtischen Cercle Cité vor sich, wo sich die Abgeordneten zusammen fanden, um die Exitstrategie der Regierung zu debattieren. Farbenfroh und wiederverwendbar war hier das Stichwort - eine Partei trug sogar Masken mit dem eigenen Parteilogo. Die schönsten Exemplare finden Sie in unserer Fotogalerie.

19 Francoise Hetto ( CSV ) trug am Donnerstag eine Maske mit buntem Karomuster. Foto: Guy Wolff

um weitere Bilder zu sehen. Francoise Hetto ( CSV ) trug am Donnerstag eine Maske mit buntem Karomuster. Foto: Guy Wolff Zu welcher Partei der Abgeordnete Charles Margue (déi Gréng) gehört, ist wohl unverkennbar. Foto: Guy Wolff Abgeordnete Nancy Arendt,(CSV) trug am Donnerstag Pastellfarben. Foto: Guy Wolff Der Abgeordnete Max Hahn (DP) trug eine Maske mit Sternenmotiv. Foto: Guy Wolff Mars Di Bartolomeo (LSAP) im Biker-Look. Foto: Guy Wolff Auf Viviane Redings (CSV) Maske sind Gartenzwerge und Igel zu erkennen. Foto: Guy Wolff Abgeordnete der ADR stachen durch das Parteilogo auf ihren Masken besonders hervor. Nicht nur Gast Gyberien trug die Maske mit dem roten Löwen... Foto: Guy Wolff ... sondern auch Fernand Kartheiser. Foto: Guy Wolff Die Gesundheitsministerin Paulette Lenert ( LSAP ) betrat das Cercle Cité mit einer besonders bunten Maske. Foto: Guy Wolff Chantale Gary (déi Gréng) entschied sich für das kleine Schwarze. Foto: Guy Wolff Claude Wiseler (CSV) mit einer simplen, blauen Maske. Foto: Guy Wolff Die LSAP-Poliktiker Georges Engel und Yves Cruchten trugen zusätzlich zu ihren Masken noch Sonnenbrillen. Foto: Guy Wolff Georges Mischo und Nancy Arendt (CSV) in kontrastierendem schwarz und weiß. Foto: Guy Wolff Marc Goergen und Sven Clement von der Piratenpartei. Foto: Guy Wolff Lydie Polfer (DP) trug zusätztlich zum Mundschutz noch Einmalhandschuhe. Foto: Guy Wolff Neben den bunten, wiederverwendbaren Modellen trugen einige Politiker auch die Einmalvariante zur Schau. Allen voran Premierminister Xaver Bettel. Aber auch ... Foto: Guy Wolff ... Marc Lies (CSV), ... Foto: Guy Wolff ... Paul Galles (CSV), ... Foto: Guy Wolff ... und Martine Hansen (CSV). Foto: Guy Wolff





