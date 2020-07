Mars-Mission: China will hoch hinaus

Noch im Juli 2020 will China seine erste Mars-Mission starten. Das Raumfahrtprogramm der Volksrepublik läuft auf Hochtouren - trotz der Corona-Krise.

Von Fabian Kretschmer (Peking)

In der kargen Dünenlandschaft der Wüste Gobi hat die chinesische Firma C-Space eine Weltraumstation namens „Mars Base 1“ errichtet: Angehende Astronauten und Schulklassen können in den weißen Kuppelgebäuden lernen, wie der Alltag im All ausschaut – vom Tragen gasdichter Raumanzüge bis hin zur Zucht von Fadenwürmern für die Eiweißzufuhr. Selbst futuristische Space-Buggys stehen zum Fahren in der rötlichen Sandwüste bereit.

Und nun werden die Mars-Ambitionen Realität: China lässt in den kommenden Tagen seine erste Mars-Mission steigen ...