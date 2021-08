Gehörlos und trotzdem eine erfolgreiche Schauspielerin - dies ist das Leben von Marlee Matlin. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit ihr via Videocall.

Marlee Matlin im Interview

„Ich war alkohol- und drogensüchtig“

Gehörlos und trotzdem eine erfolgreiche Schauspielerin - dies ist das Leben von Marlee Matlin. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit ihr via Videocall.

Interview: Patrick Heidmann



Bis heute ist Marlee Matlin die jüngste Schauspielerin, die je den Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ gewann – und die einzige gehörlose Gewinnerin ist sie obendrein. 21 Jahre alt war sie damals, als ihr Debütfilm „Gottes vergessene Kinder“ sie über Nacht berühmt machte, seither ist sie in Hollywood gut im Geschäft. Überwiegend ist die heute 55-Jährige, die mit einem Polizisten verheiratet ist, vier Kinder hat und in Kalifornien lebt, in Fernsehserien zu sehen, darüber hinaus ist Matlin als Produzentin tätig, verfasste bereits mehrere Bücher und setzt sich als Aktivistin nicht nur für die Belange Gehörloser ein. Im Film „CODA“ – zu sehen bei AppleTV+ -, meldet sie sich nun mit einer ihrer größten und besten Rollen seit langem zurück. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit ihr in einem Zoom-Interview – unterstützt durch einen Gebärden-Dolmetscher.

Marlee Matlin, Ihr neuer Film „CODA“ ist ein Remake des französischen Publikumserfolgs „La famille Bélier“. Damals wurden die gehörlosen Familienmitglieder von hörenden Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt. Stimmt es, dass Sie gegenüber den Produzenten gedroht haben, die Rolle wieder hinzuschmeißen, wenn außer Ihnen keine weiteren Gehörlosen besetzt werden?



Absolut, das entspricht der Wahrheit. Es war einfach an der Zeit, dass eine solche Geschichte mal authentisch besetzt wird. In dieser Geschichte sind drei der vier Hauptfiguren gehörlos, sie werden nun tatsächlich von entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert, außerdem sind 60 Prozent des Films in Gebärdensprache und mit Untertiteln. Etwas Vergleichbares habe ich in 35 Jahren in diesem Beruf nicht erlebt. Und die Reaktionen auf den Film, nicht zuletzt beim Festival in Sundance, wo wir all diese Preise gewonnen haben, sprechen für sich. Ich habe in all diesen Jahrzehnten immer für Barrierefreiheit, Inklusion und Authentizität plädiert, wenn es um Gehörlose ging, doch das wurde immer ignoriert oder als unwichtig abgetan. Meine Freude darüber, dass sich das nun ändert, könnte kaum größer sein.

Marlee Matlin verlor 80 Prozent ihres Gehörs im Alter von 18 Monaten. Trotzdem besuchte die US-Schauspielerin, die in Illinois aufwuchs, eine reguläre Schule. Foto: Shutterstock

Sie haben der Branche trotzdem nie den Rücken gekehrt, obwohl man Sie und Ihr Anliegen so wenig ernst genommen hat.

Ach wissen Sie, ich habe es immer als meine Aufgabe empfunden, anderen Menschen meine Situation zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen dazuzulernen. Manchmal habe ich mich geärgert, dabei nicht den Lärm gemacht zu haben, der vielleicht nötig gewesen wäre. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass mir natürlich die meiste Zeit außer gelegentlichen Interviews kaum Mittel zur Verfügung standen, um über diese Themen zu sprechen. Erst heute können Inklusion, Chancengleichheit und dergleichen dank Social Media eigentlich nicht mehr ignoriert werden. Unsere Botschaft kommt endlich an, das sieht man an den Sundance-Preisen für „CODA“ oder der Oscar-Nominierung für den Kurzfilm „Feeling Through“ in diesem Jahr, an dem ich beteiligt war. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass das Thema nicht zum flüchtigen Trend verkommt, sondern wirklich dauerhaft ernstgenommen wird.

Sie selbst waren in den letzten 35 Jahren stets gut beschäftigt.

Na ja, gut beschäftigt stimmte nicht immer. Es gab auch Trockenzeiten, in denen ich keine Jobs bekam. Das war nicht so lustig. Aber das hat mich trotzdem nicht zum Aufgeben gebracht. Ich werde erst aufhören zu arbeiten – sowohl vor der Kamera als auch als Aktivistin für uns Gehörlose –, wenn ich vollkommen erschöpft bin. Oder tot.

Die Liste Ihrer Rollen nicht zuletzt in Fernsehserien ist in jedem Fall beeindruckend lang. Wie viele davon waren eigentlich explizit für eine gehörlose Schauspielerin geschrieben?

Oh, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen 70 Prozent der Rollen waren explizit für mich oder allgemein eine gehörlose Person geschrieben. Einige tolle Leute wie Aaron Sorkin bei „The West Wing“, Ilene Chaiken bei „The L Word“ oder David E. Kelley bei „Picket Fences“ haben eigens für mich Figuren entwickelt. Nicht weil ich gehörlos bin, sondern weil sie meine Arbeit als Schauspielerin mochten. In den anderen Fällen habe ich mich einfach trotzdem darum beworben – und die Leute haben erkannt, dass ihre Geschichte genauso gut funktionieren könnte, wenn eine der Figuren gehörlos ist.

Gehörlose Vorbilder in Film und Fernsehen dürfte es kaum gegeben haben, als Sie klein waren. Was ließ in Ihnen überhaupt den Wunsch entstehen, als Schauspielerin zu arbeiten?

An den Moment, in dem meine Begeisterung für Spiel und Performance entflammte, erinnere ich mich noch gut. Ich war sieben Jahre alt und im Sommer in einem Ferienlager für gehörlose und hörende Kinder. Eines Tages sagte die Leiterin des Camps: Komm, Marlee, wir wollen einen Gesangsauftritt einstudieren, mach’ doch mit! Ich muss ziemlich ratlos geguckt haben, weil ich wirklich nicht wusste, was sie sich da vorstellte. Doch dann stand ich schließlich mit einer Gruppe hörender Mädchen auf der Bühne und zusammen mit einer Person, die vor uns saß, fingen wir an zu singen. Oder besser: Sie sangen und ich gebärdete. Ich merkte, dass ich ein Gefühl für Rhythmus habe. Als ich beim abschließenden Auftritt das Klatschen und Lachen des Publikums sah, spürte und auch ein ganz klein wenig hörte, war es um mich geschehen. Das war ein echter Aha-Moment. Meine Mutter fand dann ein Theater gar nicht allzu weit weg von uns, das International Center of Deafness. Die fingen gerade mit der Arbeit an einer Inszenierung vom „Zauberer von Oz“ an – und ich habe ganz selbstbewusst gesagt, dass ich gerne mitmache, aber natürlich nur in der Hauptrolle der Dorothy. So fing alles an.

Sie gewannen dann mit gerade einmal 21 Jahren den Oscar für „Gottes vergessene Kinder“. Da kann man schon mal den Boden unter den Füßen verlieren, oder?

Das hatte ich ja schon vorher, auch ohne berühmt zu sein. Ich war als junge Frau eine ganze Weile alkohol- und drogensüchtig, und am Tag nachdem ich den Golden Globe gewann, habe ich mich in den Entzug begeben. Als die Oscar-Nominierung kam, saß ich gerade in der Klinik. Wäre ich damals nicht schon an diesem Punkt der Besserung gewesen, wäre mein Leben vermutlich ganz anders verlaufen und ich würde heute hier nicht sitzen und mit Ihnen sprechen. Seither aber bin ich clean und trocken, und diese Erfahrungen – gepaart mit den Freundschaften aus meiner Jugend, die bis heute Bestand haben – haben dafür gesorgt, dass ich nie abgehoben bin. Egal wie toll eine Rolle ist oder wie groß ein Erfolg, am Ende ist es einfach ein Job und abends komme ich nach Hause, wo ich einfach nur die gute alte Marlee bin.

Um noch einmal den Bogen zurück zu „CODA“ zu schlagen: Die von Ihnen gespielte Jackie hat Berührungsängste mit der Welt der Hörenden und fühlt sich in ihrer Gegenwart eher unwohl. Das war Ihnen immer fremd, oder?

Ja, aber meine Lebensumstände sind natürlich auch ganz andere. Jackies Welt oder zumindest ihre Familie besteht aus Gehörlosen, selbst die hörende Tochter Ruby, die ja im Zentrum der Geschichte steht, gebärdet. Ich dagegen war in meiner Familie die einzige Gehörlose, als ich mit 18 Monaten mein Gehör verlor. Meine Eltern und Brüder hatten nichts als Liebe und Respekt für mich und ich war immer ein ganz normales Kind unter vielen. Ich besuchte eine klassische High School und lernte sprechen, wobei ich immer gleichzeitig gesprochen und gebärdet habe. Dass wir Menschen alle anders sind und trotzdem jeder einzelne liebenswert ist, war von Anfang an der Kern der Erziehung meiner Eltern und hat meine Offenheit im Umgang mit anderen sehr geprägt.

