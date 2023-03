Von der Studentin zur Frau an der Seite eines späteren Staatsoberhaupts. Maria Teresa Mestre Batista erblickte am 22. März 1956 in Havanna das Licht der Welt.

Panorama 4

Happy Birthday

Maria Teresa von Luxemburg wird 67 Jahre alt

Von der Studentin zur Frau an der Seite eines späteren Staatsoberhaupts. Maria Teresa Mestre Batista erblickte am 22. März 1956 in Havanna das Licht der Welt.

(LW) - Maria Teresa von Luxemburg, die Frau von Großherzog Henri, feiert am heutigen 22. März ihren 67. Geburtstag. Das Licht der Welt erblickte die gebürtige Kubanerin im Jahr 1956 in Havanna, wo sie aber nur wenige Jahre lebte. Ihre Familie zog 1959 nach New York, sie selbst ging später in Genf zur Schule. In der Stadt im französischsprachigen Teil der Schweiz lernte das heutige Geburtstagskind - als Politikstudentin - auch den damaligen Erbgroßherzog Henri kennen, den sie schließlich 1981 ehelichte.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 2022: Lesung im Café von Léa Linster in der Nähe des großherzoglichen Palastes. Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 2022: Lesung im Café von Léa Linster in der Nähe des großherzoglichen Palastes. Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv Portraitaufnahme mit Großherzog Henri: Das Paar feierte in diesem Jahr seinen 42. Hochzeitstag. Foto: Sophie Margue/LW-Archiv 1981: Das Jawort gab sich das Paar natürlich in Luxemburg. Maria Teresa trug damals ein ausladendes, weißes Kleid des Couture-Hauses Balmain. Foto: Marcel Tockert/LW-Archiv Das Geburtstagskind ist sozial aktiv und setzt sich unter anderem mit der Organisation Stand Speak Rise Up! für den Kampf gegen Gewalt an Frauen ein. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv

Wie und wo das Geburtstagskind seinen Jubeltag begeht, weiß die Redaktion leider nicht. Was jedoch bekannt ist: Bereits in wenigen Wochen stehen die nächsten Feierlichkeiten am großherzoglichen Hof an. Am 16. April feiert nämlich nicht nur ihr Gatte, Großherzog Henri, sondern auch das „Nesthäkchen“ der Familie, Prinz Sébastien, Geburtstag.

Prinzessin Claire feiert Geburtstag Pünktlich zum Frühlingsbeginn dreht sich bei den Betreibern des Château Les Crostes wieder alles um die jüngste Schwiegertochter von Großherzog Henri.

Nicht einmal eine Woche später dann das Highlight im Feierkalender der großherzoglichen Familie: die standesamtliche Hochzeit von Prinzessin Alexandra mit dem Franzosen Nicolas Bagory am 22. April in der luxemburgischen Hauptstadt. Eine Woche später, im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas - also quasi in unmittelbarer Nähe des Sommersitzes der Familie, der sich im Ortsteil Cabasson befindet -, folgt die kirchliche Trauung im engsten Familienkreis.

Und dann steht ja noch irgendwann im Frühjahr die Geburt von Enkelkind Nummer 6 auf der Agenda, dem zweiten Nachkommen von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stéphanie. Kurzum: Für die großherzogliche Familie stehen einige ereignisreiche Wochen ins Haus.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.