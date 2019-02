Marco Serafini, Tommy Schlesser und Rosamunde Pilcher

Das ZDF strahlt an diesem Sonntag den Film „Die Braut meines Bruders“ aus. Es geht um Homosexualität im Profifußball.

Empfänge, Interviews, Gespräche mit Filmagenturen - sie standen auf dem Berlinale-Programm des Luxemburger Schauspielers Tommy Schlesser. Wie andere Festival-Teilnehmer aus dem Großherzogtum flog er am 7. Februar, einem Donnerstag, frühmorgens in die deutsche Hauptstadt. „Am Nachmittag überschlugen sich dann aber die Ereignisse,“ sagt Tommy Schlesser zwei Tage später im Gespräch mit wort.lu.



Zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher im Alter von 94 Jahren verstorben war. Wenig später beschloss man beim ZDF, bereits an diesem Sonntag, 10. Februar den Pilcher-Film „Die Braut meines Bruders“ auszustrahlen (Beginn: 20.15 Uhr). Ursprünglich sollte die Folge am 3. März gezeigt werden.

Luxemburger Schauspieler, Luxemburger Regisseur

In der im Juli 2018 in Cornwall im Süden Englands gedrehten Pilcher-Folge spielt Tommy Schlesser den Freund eines schwulen Fußballers, der seine Karriere nicht aufs Spiel setzen möchte und deshalb Angst hat, sich zu outen. Am Ende, und das wird Fans der Pilcher-Verfilmungen nicht überraschen, wird alles gut. Regisseur des jüngsten Pilcher-Filmes ist der Luxemburger Marco Serafini. In weiteren Hauptrollen sind unter anderem Anna Hausburg, Joscha Kiefer, Helmut Zierl und Manuel Mairhofer zu sehen.

Tommy Schlesser ist der erste Luxemburger Schauspieler, der in einem Pilcher-Film eine Hauptrolle übernehmen durfte. Der 29-Jährige hofft, dass ihm diese Rolle im Ausland „weitere Türen öffnen wird“. Nachdem das ZDF am Donnerstag beschlossen hatte, „Die Braut meines Bruders“ früher als geplant auszustrahlen, stand auch Schlessers Telefon nicht mehr still. „Viele Journalisten interessieren sich besonders für den Film, weil zum ersten Mal bei Pilcher das Thema Homosexualität im Mittelpunkt steht.“

Tommy Schlesser bleibt bis Dienstag in Berlin – und wird die Erstausstrahlung seines Pilchers wohl verpassen. „Am Sonntagabend habe ich im Rahmen der Berlinale andere Termine, die seit Wochen stehen und die ich einhalten muss.“ Einer großen Versuchung hat der Luxemburger Schauspieler schon widerstanden. „Ich werde mir den Film nicht vor der Erstausstrahlung im Fernsehen ansehen.“

Bei einem Fußballspiel hat sich Marc (Joscha Kiefer) verletzt. Während Sam (Tommy Schlesser, r.) sich um den verletzten Knöchel kümmert, hofft William (Helmut Zierl, l.), dass die Verletzung nicht zu schwer ist. Foto: ZDF und Jon Ailes

In der ZDF-Mediathek kann „Die Braut meines Bruders“ bereits seit einigen Tagen abgerufen werden, das klappt übrigens auch in Luxemburg. Von Pilcher-Fans hat Tommy Schlesser bereits Mails mit ersten Reaktionen und Einschätzungen erhalten. „Sie freuen sich darüber, dass und wie das Thema Homosexualität in diesem Film behandelt wird.