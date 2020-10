Marco Rock: Ein Herz für Basketballer

Von Größe 35 bis 50: Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Marco Rock alias Rocky sammelt bereits zum zweiten Mal ausrangierte Sneaker für einen guten Zweck.

Als Marco Rock, in Sportkreisen auch als Rocky bekannt, im Jahr 2019 als Trainer des Luxemburger Basketballteams bei den Special-Olympics-Weltspielen in Abu Dhabi am Spielfeldrand stand, berührte ihn ein Detail ganz besonders: Drei Spielerinnen aus Nigeria trugen bei dem Match gegen Luxemburg Turnschuhe, die Rocks Töchter Lynn und Michelle ausrangiert hatten ...