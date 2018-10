Am zweiten Tag ihres Besuchs in der Grenzregion besuchten der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima, Trier, Saarbrücken und Saarlouis.

Panorama 5

Máxima begeistert Trier

Am zweiten Tag ihres Besuchs in der Grenzregion besuchten der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima, Trier, Saarbrücken und Saarlouis.

(dpa/nr/NW) - Royal-Fans kommen dieser Tage in der deutschen Grenzregion auf ihre Kosten: Das niederländische Königspaar befindet sich noch bis Freitagnachmittag auf dreitägiger Reise durch Rheinland-Pfalz und das Saarland.



Tag 1: Königin Máxima und König Willem-Alexander winken von einem Boot in Oberwesel den Schaulustigen zu. Foto: AFP

Nachdem am Mittwoch die Ankunft in Mainz, eine Rhein-Schifffahrt sowie ein Weinbergbesuch in Bernkastel-Kues an der Mosel anstanden, machten König Willem-Alexander und Königin Máxima am Donnerstag Sightseeing in Trier. Mit einem Tross aus Begleitfahrzeugen wurde das Paar, das erst im Mai in Luxemburg zu Besuch war, trotz der fußläufigen Distanz von der Porta Nigra zum Dom gefahren. Ortsbischof Stephan Ackermann, der die Royals durch den Dom und die Liebfrauenkirche führte, erzählte, der König habe ihn gefragt, ob die Porta Nigra nicht um die Ecke liege: „Ja, sagte ich. Wahrscheinlich wären Sie zu Fuß schneller gewesen.“ Der letzte Programmpunkt in Trier führte die Blaublüter in die Karl-Marx-Ausstellung.



5 Ankunft in Trier: Queen Máxima begrüßt die Royal-Fans der Stadt. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ankunft in Trier: Queen Máxima begrüßt die Royal-Fans der Stadt. Foto: AFP Blick nach oben: Königin Máxima (l.) und König Willem-Alexander beim Besuch des Trierer Doms mit Bischof Stephan Ackermann (r.). Foto: AFP Ein Selfie mit der Königin: Máxima zeigt sich volksnah mit Schaulustigen an der 'Porta Nigra' in Trier. Foto: AFP Saarbrücken: Willem-Alexander, König der Niederlande, (r.) und Königin Máxima erreichen die saarländische Staatskanzlei. Foto: Uwe Anspach/dpa Saarbrücken: Das Königspaar in der Aula der Universität mit Wolfgang Wahlster (2.v.r.), Vorsitzender der Geschäftsführung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), Manfred J. Schmitt (l), Präsident der Universität des Saarlandes und einem Roboter des Forschungszentrums. Foto: Uwe Anspach/dpa





Den gestrigen Nachmittag verbrachte das Königspaar bereits rund 100 Kilometer weiter, in Saarbrücken und Saarlouis. Zum Abschluss sehen sie sich dann am Freitag, dem dritten und letzten Tag der Reise, noch die Völklinger Hütte sowie das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg an. Schwerpunkte der Reise, bei der das Paar von der niederländischen Außenhandelsministerin Sigrid Kaag und Gesundheitsminister Hugo de Jonge begleitet wird, sind die Digitalisierung der Industrie, Biowissenschaften, e-Health und die Altenpflege. Vor allem interessieren sich die Niederländer für den „Transformationsprozess weg von der alten Industrie hin zur digitalen Wirtschaft, den Rheinland-Pfalz und das Saarland derzeit erleben“, so das niederländische Königshaus.