Beim Voting „Auto vum Joer“ gibt es Autos sowie andere tolle Preise zu gewinnen. Nehmen Sie jetzt teil!

Auto vum Joer 2022

Luxemburgs größtes Auto-Gewinnspiel startet wieder

Beim Voting „Auto vum Joer“ gibt es Autos sowie andere tolle Preise zu gewinnen. Nehmen Sie jetzt teil!

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer!

Sie haben schon ungeduldig darauf gewartet: Heute kündigen wir Ihnen den Start des größten Auto-Gewinnspiels in Luxemburg an: den Auto vum Joer.

Suchen Sie sich Ihre Lieblingsmodelle aus einem Dutzend Kategorien aus und wählen Sie Ihr Lieblingsauto, um das Auto des Jahres zu bestimmen.

Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie vielleicht einen der Kleinwagen der Kategorie A und andere tolle Preise: Aufenthalte in Top-Hotels (Schloss Urspelt in Luxemburg, gestiftet von Axa, und Taubers Unterwirt Aktiv & Vitalhotel in Südtirol), Goodyear-Reifensätze, Aral-Tankgutscheine oder Enovos-Heißluftballonfahrten.

Das Gewinnspiel läuft vom 17. bis 27. Januar 2022.

Hier teilnehmen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.