EU-Statistik

Frauen in Luxemburg sind bei Erstgeburt im Schnitt 31,3 Jahre alt

EU-weit werden Frauen statistisch gesehen mit 29,7 zum ersten Mal Mutter - Tendenz weiter steigend.

(KNA) - Frauen bekommen ihr erstes Kind immer später. Das gilt nicht nur für Luxemburg, sondern auch für viele andere Staaten der Europäischen Union. Im Jahr 2021 waren Frauen in der EU im Schnitt 29,7 Jahre alt, wenn sie zum ersten Mal Mutter wurden, wie aus Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Das Durchschnittsalter der Erstgebärenden stieg demnach kontinuierlich. Im Jahr 2013 betrug es noch 28,8 Jahre.

Luxemburg liegt mit 31,3 Jahren fast an der Spitze. Nur in Spanien und in Italien liegt das Alter bei der Erstgeburt mit 31,6 Jahren noch höher. Dahinter kommt Irland mit 31,2 Jahren.

Vergleichsweise früh bekommen Frauen dagegen in den osteuropäischen EU-Staaten ihr erstes Kind, allen voran in Bulgarien mit einem Durchschnittsalter von 26,5 Jahren sowie in Rumänien mit 27,1 und der Slowakei mit 27,3 Jahren. Doch auch in diesen Staaten hebe sich der Altersdurchschnitt der Erstgebärenden.

Zuwenig Geburten

Damit die Bevölkerung eines Landes - ohne Zuwanderung - nicht schrumpft, müssten laut den Statistikern rein rechnerisch etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden. In allen EU-Mitgliedstaaten lag diese „zusammengefasste Geburtenziffer“ im Jahr 2021 jedoch deutlich darunter - bei durchschnittlich 1,53 Kindern pro Frau.

Die Entwicklung in den jeweiligen EU-Staaten ist hier jedoch uneinheitlich: In einigen Staaten wie Spanien (1,19) und Malta (1,13) stagnierte die zusammengefasste Geburtenziffer nach einem länger andauernden Geburtenrückgang auf niedrigem Niveau. In einigen Staaten ging sie - entsprechend einem Trend der Vorjahre - weiter zurück: in Litauen auf 1,36 und in Polen auf 1,33.

In vielen anderen Staaten zeigte sich im Jahr 2021 hingegen nach jahrelang sinkender Geburtenhäufigkeit ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, beispielsweise in Frankreich (1,84), den Niederlanden (1,62), Belgien (1,60) und Italien (1,25). Auch in Deutschland stieg die Geburtenziffer zuletzt an: von 1,53 im Jahr 2020 auf 1,58 im Jahr 2021.

