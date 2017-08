(LW) - Knapp 60 Kilometer liegen hinter ihr: Paule Kremer hat als erste Luxemburgerin den Ärmelkanal schwimmend durchquert. Die 29-Jährige erreichte am Dienstagmittag das Ziel in Frankreich.



Insgesamt benötigte die Luxemburgerin, die als Englischlehrerin arbeitet, 13 Stunden und 54 Minuten für die Durchquerung des Meeresarms zwischen England und Frankreich. Der Startschuss zu ihrem Versuch fiel also bereits am späten Montagabend an der englischen Küste.



Paule Kremer wollte den Ärmelkanal eigentlich bereits am Samstag durchqueren, doch leider durfte sie an diesem Tag nicht starten. Glücklicherweise erhielt die Luxemburgerin die Erlaubnis, am Montagabend ins kühle Nass einzutauchen.



"Letztes Jahr hat mich mein Freund gefragt, ob ich den Ärmelkanal in einer Staffel durchqueren möchte, was ich auch getan habe", berichtete Paule Kremer uns im Gespräch während der Vorbereitungen in Luxemburg. "Es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, es wäre schön, das auch alleine zu machen. Und danach habe ich mir gesagt: Du musst es jetzt versuchen."



Premiere im Jahr 1875

Die erste Person, die den Ärmelkanal schwimmend überwand, war der Engländer Matthew Webb. Er benötigte für die Strecke von Dover nach Calais am 24./25. August 1875 insgesamt 21 Stunden und 45 Minuten - dabei legte er 73 Kilometer zurück.



Die erste Frau, der dieses Kunststück gelang, war die US-Amerikanerin Getrude Ederle. Sie durchschwamm den Kanal im Jahr 1926 in 14 Stunden und 39 Minuten.



Schnellster Kanalschwimmer aller Zeiten ist der Bulgare Petar Stojtschew - seine Zeit aus dem Jahr 2007: 6 Stunden, 57 Minuten und 50 Sekunden.