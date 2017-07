von Jesse Dhur

Auf Schritt und Tritt vom Fernsehteam begleitet, wird bei „Das perfekte Dinner“ täglich in den unterschiedlichen Küchen der Kandidaten um die Wette gekocht. Anschließend bewerten die Mitkandidaten die jeweiligen Menüs, wobei natürlich Geschmack und Kochkünste neben Gastgeberqualitäten und Aufmachung der servierten Speisen an erster Stelle stehen. Am Ende erwartet den Sieger der (Tafel-) Runde ein Preisgeld in Höhe von 3 000 Euro.



Mehr als sechs Jahre nach der Erstaustragung in der Moselstadt werden sich erneut fünf Hobbyköche in Trier an ihren anspruchsvollen Dreigängemenüs am heimischen Herd versuchen ...