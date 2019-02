Luxemburger wollen Amokläufe verhindern

Hinschauen als Präventionsmaßnahme: Matthias Böhmer verfasst mit Psychologiestudenten der Universität Luxemburg das Fachbuch „Amok an Schulen“.

Interview: Jessika Maria Rauch



Amokläufe an Bildungseinrichtungen sind ein Phänomen, das sich vor allem seit den 1990er-Jahren häufiger ereignet hat – nicht nur in den USA. Die Ursachen sind komplex. An der Universität Luxemburg wird vor allem zu Präventionsmaßnahmen geforscht.

Matthias Böhmer, zwei Schüler der Columbine Highschool ermordeten im Jahr 1999 ein Dutzend Schüler und einen Lehrer ...