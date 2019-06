Viehzüchter Carlo Michels sucht in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" nach einer neuen Partnerin. Ein Besuch auf seinem Hof in Medernach.

Luxemburger TV-Bauer Carlo ackert für die große Liebe

Viehzüchter Carlo Michels sucht in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" nach einer neuen Partnerin. Ein Besuch auf seinem Hof in Medernach.

Bedrohlich grummelt der Stier, als er die drei Zaungäste erblickt. Dem Prachtbullen – knapp zwei Meter groß und etwa 1 400 Kilogramm schwer – gefällt es gar nicht, wenn er beim Liebesspiel auf der Weide gestört wird. Der imposante Koloss trottet zum Zaun und stellt seine volle Breitseite zur Schau. Doch als ihm Besitzer Carlo zärtlich über den Kopf streichelt, verwandelt sich das grantige Rindvieh augenblicklich in ein zahmes Kuscheltier.

„Stierbändiger“ Carlo Michels ist bereits der vierte Teilnehmer aus Luxemburg, der in der erfolgreichen RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mitmacht. Nach den beiden Guys und Danielle macht sich der 50-jährige Single-Bauer und Vater von vier Kindern nun ebenfalls Hoffnungen auf das große Liebesglück.

4 "Bauer sucht Frau"-Kandidat Carlo Michels mit Hund Beethoven, der lieber Siesta halten würde als fotografiert zu werden. Bild: Guy Jallay

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Carlo Michels mit Hund Beethoven, der lieber Siesta halten würde als fotografiert zu werden. Bild: Guy Jallay Ausmisten, bevor die neue Liebe anklopft: Milchbauer Carlo mit seinen Kühen in Medernach. Bild: Guy Jallay Carlo mit dem Rindernachwuchs. Bild: Guy Jallay Streicheleinheiten für den stattlichen Stier. Bild: Guy Jallay

Dass er es nun unter die 13 Kandidaten der 15. Staffel geschafft habe, sei „purer Zufall“, wie der einsame Mann vom Lande bei einem Besuch des „Luxemburger Wort“ auf seinem Aussiedlerhof in Medernach erzählt. „Bauer sucht Frau“ habe er schon immer begeistert geguckt. Als er vor drei Jahren erfuhr, dass ihn Tochter Nicole, 17, heimlich für das Casting der Sendung angemeldet hatte, war der Milchbauer sofort Feuer und Flamme: „Nicole hatte gemerkt, dass mir etwas im Leben fehlt.“

Beim ersten Casting vor drei Jahren habe er es nicht in die Endauswahl geschafft, erzählt Carlo. „Letztes Jahr fiel die Entscheidung auf meinen Berufskollegen Guy aus Niederfeulen statt auf mich. Vor zwei Monaten bekam ich dann den Anruf, dass ich für die neue Staffel dabei wäre. Ich war wirklich baff und habe mich gefreut.“

Plötzlich im Rampenlicht

Das öffentliche Interesse an seiner Person scheint dem feinfühligen Viehzüchter zu gefallen. Im benachbarten Fels hätten ihn bereits Passanten auf der Straße erkannt, erzählt Carlo. Auch die Dreharbeiten verliefen bis jetzt sehr angenehm: „Es ist manchmal ein bisschen stressig, aber ich nehme das gern in Kauf.“ Er verweist auf die „Erfolgsquote“ der seit 2005 laufenden TV-Sendung: In 14 Staffeln von „Bauer sucht Frau“ haben 29 Landwirte eine neue Liebe fürs Leben gefunden, darunter auch Guy aus Alzingen und seine Victoria. Nun möchte auch Carlo endlich den „passenden Deckel zum Topf“ finden, wie er es ausdrückt.

Der Medernacher war 14 Jahre lang verheiratet, bevor die Ehe 2013 geschieden wurde. Auch zwei spätere Beziehungen gingen auseinander. Nach drei Jahren des Single-Daseins sehnt sich Carlo nun wieder nach Liebe, Romantik, Zärtlichkeit und anregenden Zweiergesprächen. „Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wenn man nach Feierabend zusammensitzt und sich etwas erzählt.“



Große Ansprüche an seine potenzielle Traumfrau stellt Carlo nicht. Aussehen, Haarfarbe oder Frisur sind ihm nicht so wichtig. „Es muss einfach passen. Ich suche eine Frau, mit der man Pferde stehlen kann, die nicht schüchtern ist – und die weiß, was sie will.“ Sich selbst beschreibt Carlo als „humorvollen und aufgeschlossenen“ Menschen.

Genügend Freizeit

Sein Landwirtschaftsbetrieb im Nordosten von Luxemburg – 50 Hektar Äcker und Wiesen,50 Milchkühe, 50 Nachzuchten, ein Hund, sieben Katzen, fünf Kaninchen – erfordert viel Arbeit. Die auserwählte Herzdame müsste aber nicht unbedingt am Hof aushelfen: „Ich habe die Arbeit bis jetzt auch allein geschafft. Zudem packen meine Kinder sehr gern mit an. Dadurch habe ich jetzt sogar mehr Freizeit als noch vor ein paar Jahren.“

Seine Familie – auch seine zwei anderen Kinder, die nicht bei ihm leben – stünden „zu 100 Prozent“ hinter ihm, sagt Carlo. Tochter Nicole, die schon jetzt fleißig im Stall mithilft, soll den Hof einmal übernehmen. Mit seinem Sohn Benni (14) hat Carlo zudem bereits einen begabten Koch im Haushalt. Falls die Bewerberin mitten im Berufsleben stehe, dann soll diejenige ihren Job auch weiter ausüben können: „Ich lasse mich ja auch nicht gern herumkommandieren und zu etwas anderem überreden.“ Er sei für sämtliche gemeinsame Aktivitäten fern von der Weide offen, sagt der Familienvater und Tierfreund, der Schwimmen, Autocrossfahren und Pferderennen zu seinen Leidenschaften zählt.

In einigen Wochen findet das sogenannte Scheunenfest statt, bei dem die 13 Landwirte ihre auserwählten Frauen näher kennenlernen werden. Im Fernsehen ist Carlo voraussichtlich erst wieder im Herbst zu sehen – dann wird die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ ausgestrahlt. Die Präsentation der Kandidaten auf RTL verfolgten laut quotenmeter.de am Montag 3,16 Millionen Zuschauer. Ob Carlos Zukünftige da schon vor dem Bildschirm saß?