Luxemburger Traktorfahrer bei Oldtimer-WM

Insgesamt 29 Oldtimer-Fans aus dem Großherzogtum nahmen bei der diesjährigen Traktorweltmeisterschaft in Österreich teil.

von Teilnehmer Raymond Faber/LW

Die Oldtimer-Traktorweltmeisterschaft lockte in der vergangenen Woche insgesamt 500 Teilnehmer ins Salzburger Land. Auch 29 Trekkerfans aus Luxemburg waren dabei - einige fuhren die ganze Strecke bis in die Alpenrepublik mit ihren Gefährten, andere transportierten sie auf Tiefladern oder mit dem Lastwagen.

Luxemburger Teilnehmer bei der Oldtimer-Traktorweltmeisterschaft. Foto: Raymond Faber

Am ersten Wertungstag stand eine 7,3 Kilometer lange Strecke, die von Bruck nach Fusch führte, auf dem Programm. Am zweiten Tag ging es dann von der Mautstelle Ferleiten hoch zum Fuscher Törl auf 2430 Meter Höhe. Diese Strecke war in zwei Abschnitte eingeteilt, wobei jeder Fahrer im ersten Teilstück seine Sollgeschwindigkeit selbst festlegen konnte und die galt es im zweiten Teil einzuhalten. Dabei immer im Blick: der 3798 Meter hohe, mit Schnee bedeckte Großglockner. Angekommen auf dem Fuscher Törl unternahmen die Luxemburger noch eine Weiterfahrt auf die 2571 Meter hohe Edelweißspitze.



Luxemburger Teilnehmer bei der Oldtimer-Traktorenweltmeisterschaft. Foto: Raymond Faber

Als schließlich zum Abschluss im prall gefüllten Festzelt in Bruck vor der Siegerehrung die Nationalfahnen der jeweiligen Landesteilnehmer herein getragen wurden, ließen es die Luxemburger richtig krachen. Als dann noch Pol Altmeisch in seiner Klasse, Baujahr 1959 bis 1968, den 3. Podiumsplatz belegte, gab es kein Halten mehr: Paul Vrehen aus Schoos nahm unterm Tisch eine Fahne mit dem Roude Léiw hervor und schwenkte sie unübersehbar.