Handgranaten-Attrappe

Luxemburger Touristin legt Flughafen lahm

Tom RÜDELL

Eine Touristin aus Luxemburg hat die deutsche Bundespolizei und die Flugsicherung in Atem gehalten: Die 78-Jährige hatte am Flughafen Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom ihr Gepäck eingecheckt, als die Gepäckkontrolle Alarm schlug. In einem ihrer Koffer hatten die Sicherheitsmitarbeiter einen Gegenstand gefunden, der einer Handgranate ähnelte.

Der Flughafen wurde abgeriegelt und die Luxemburgerin dazu aufgefordert, ihren Koffer zu öffnen. Der verdächtige Gegenstand entpuppte sich als Feuerzeug, das einer Handgranate zum Verwechseln ähnlich nachgebildet war. Die Frau hatte das Souvenir in Polen gekauft.

„Keine Gefahr für Leib und Leben“

Die Polizei fand das nicht sehr witzig: Um ein Restrisiko auszuschließen, kam der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern aus dem 20 Minuten entfernten Mellenthin und konfiszierte das Imitat.

Eine „Gefahr für Leib und Leben“ habe zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei. Während des Einsatzes, der etwa 90 Minuten dauerte, mussten allerdings die Fluggäste von zwei zwischenzeitlich gelandeten Flugzeugen in den Maschinen warten.



Foto: Wikimedia Commons / Heringsdorf airport terminal 2017 / CC BY-SA 3.0 / Dabbelju

