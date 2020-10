Die Lëtzebuerger Studenten Tréier (LST) ließen sich in diesem Jahr auch nicht von der Corona-Pandemie in ihren Wohltätigkeitsbemühungen aufhalten: In der Woche vom 5. bis 11. Oktober erjoggten sie über 600 Euro für den guten Zweck.

Luxemburger Studenten in Trier: Digitaler Charity-Lauf

Nathalie RODEN Die Lëtzebuerger Studenten Tréier (LST) ließen sich in diesem Jahr auch nicht von der Corona-Pandemie in ihren Wohltätigkeitsbemühungen aufhalten: In der Woche vom 5. bis 11. Oktober erjoggten sie über 600 Euro für den guten Zweck.

Schon seit Jahren absolvieren die Lëtzebuerger Studenten Tréier (LST) einen Benefiz-Staffellauf, der die teilnehmenden Sportler über rund 20 Einzeletappen vom Campus der Universität Trier bis zum Rathaus der Stadt Luxemburg führt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Wohltätigkeitsveranstaltung in diesem Jahr allerdings ausnahmsweise auf eine ganze Woche ausgedehnt.

Wobei die Sportler zwischen dem 5. und 11. Oktober eine Strecke ihrer Wahl oder auch einfach bloß ein paar Kilometer auf dem Laufband zurücklegen durften. „Ich denke, dass es für alle Teilnehmer dieses Jahr ganz praktisch war, auf einem familiären Laufpfad oder zu Hause im Trockenen einige Kilometer zu sammeln“, sagte ein LST-Sprecher im Hinblick auf das anhaltende Regenwetter der letzten Tage.

Sportlicher Ehrengast

Als Ziel hatten sich die 22 Sportler eine Gesamtstrecke von 70 Kilometern gesteckt. Unter den Teilnehmern befand sich auch wieder der Universitätspräsident Michael Jäckel. „Gerade in der aktuellen Zeit hat der Lauf mit seinem länderverbindenden Charakter eine besondere Symbolkraft“, erklärte Jäckel laut Website der Hochschule. Er eröffnete den Benefizlauf, indem er traditionell die Strecke vom Campus der Universität Trier bis zum Rathaus in der Innenstadt absolvierte.

Welche Spendensumme genau im Rahmen der akuellen Aktion zusammengekommen sei, wisse man erst am Donnerstag, so der LST-Sprecher. 600 Euro seien aber dank des Hauptsponsors und einiger weiterer frühzeitiger Spenden bereits gesichert. Der Spendenerlös soll in diesem Jahr an Street Souls gehen, eine gemeinnützige Organisation, die sich um Straßenhunde kümmert.

Stichwort „digital“: Die Leistungen der einzelnen Mitstreiter wurden mittels Fotos dokumentiert, die – ebenso wie das Endresultat – in den kommenden Tagen auf der Facebook-Seite des LST veröffentlicht werden sollen.

Laut Angaben der Universität zählt die Hochschule circa 500 Studenten aus dem Großherzogtum.

